產學巨擘許勝雄、張國恩等人曼谷發聲 以參與式學習打造AI原生代大學

面對全球供應鏈重組、人工智慧（AI）快速發展與地緣政治變局，金仁寶集團總裁許勝雄在東海大學舉辦的曼谷論壇上指出，AI已超越科技工具範疇，演變為一場「人人、處處、時時談AI」的企業文化變革。

東海大學校長張國恩則強調，生成式AI正徹底改變學習方式，未來教育的核心任務是培養能與AI共同工作的「AI原生代人才」，打造以AI為核心的「AI原生代大學」，已成為高等教育的重要發展方向。

國立臺灣師範大學校長宋曜廷於會後，在駐泰台北經濟文化辦公室表示，AI時代教育最重要的是透過「參與式學習」培養知識、態度與技能，因為真正透過參與獲得的能力，是AI無法取代的。

東海大學泰國教育中心在曼谷舉辦「東海大學曼谷論壇」，以「變局中的定力：地緣重組下的亞洲產業布局與長期經營思維」為主題，聚焦全球供應鏈重組、AI浪潮、企業韌性、人才培育與教育創新，展現東海大學深耕東南亞、串聯產業與高等教育的重要成果。

論壇在駐泰台北經濟文化辦公室的支持下，邀請金仁寶集團總裁、東海大學榮譽講座教授許勝雄專題演講，東海大學校長張國恩分享AI時代教育轉型新思維。

駐泰國台北經濟文化辦事處大使藍夏禮、公使董思齊、臺師大校友總會理事長涂鐵雄、副校長張少熙、東海大學公事處長黃兆璽、EMBA主任李成、泰國教育中心主任謝宗順，以及泰國泰金寶總經理鄒孔訓、泰國台灣會館主席張玲琴、泰國台灣商會聯合總會長陳漢川、臺泰時報執行長劉怡惠等台商、校友與產官學界代表逾300人參與。

張國恩表示，泰國是台商布局東南亞的重要基地，也是台灣高等教育推動國際合作的重要據點。面對AI、數位轉型及全球供應鏈重組，企業挑戰已從市場競爭延伸至人才培育、跨文化治理與接班管理。

為了幫助台商精進本職學能，東海秉持「台商到哪裡、東海就到哪裡」理念，獲教育部核定設立「高階經營管理碩士在職專班泰國境外專班」，並結合泰國易三倉大學雙聯碩士合作，提供在泰台商及企業接班人就近進修的機會。

許勝雄指出，全世界最大的特徵就是「變」，「變才是不變，無常才是真正的常態」。他以金融海嘯、美中貿易戰、新冠疫情及AI崛起為例，說明重大事件持續重塑全球產業結構，企業必須培養前瞻判斷力，才能夠把變局化為契機。

談到AI，許勝雄強調，AI已不只是科技工具，而是一場全面性的文化變革。企業過去強調「人人談創新、處處談創新、時時談創新」，如今更應提升為「人人談AI、處處談AI、時時談AI」，將AI全面融入管理、生產、服務、資料分析與經營決策，使AI成為企業文化的一部分。

許勝雄也分享五十多年企業經營經驗，指出企業唯有持續強化核心競爭力，才能建立難以取代的優勢；強調再好的策略若缺乏執行力，都只是紙上談兵；企業更應建立信任文化，勇於授權、培養比自己更優秀的人才，才能形成持續創新的組織動能。

張國恩指出，生成式AI的出現，不只是增加一項工具，而是徹底改變知識取得與學習方式。未來AI能分析學生學習歷程與思考模式，提供更個人化的學習支持，因此教師角色也將由知識傳授者轉型為「學習體驗設計師」，透過情境設計、專題任務及跨域學習，引導學生運用AI探索、思辨並解決真實世界問題。

他表示，AI愈來愈聰明，人類更需要學會與AI合作，包括提出有效問題、判斷資訊真偽，以及建立正確運用AI的能力。未來教育將更加重視思考歷程與跨域整合，培養學生獨立思考、創新實作及終身學習能力，打造真正的AI原生代人才。

張國恩、宋曜廷一行也在論壇後拜會駐泰國台北經濟文化辦事處。藍夏禮表示，其父親畢業於臺師大國文系，教育深深影響父親，也影響了自己的人生，讓他肯定教育的重要性。

宋曜廷指出，臺師大是教育人才的搖籃，過去已培育無數的精英，面對國際化與AI教育「又急又快」的需求，臺師大今年9月將成立「永續與AI轉型研究中心」，推動AI教育與跨域研究。

他強調，無論義務教育或高等教育，都應以「參與式學習」培養知識、態度與技能，因為真正透過參與累積的能力，是AI無法取代的。

張國恩表示，他與宋曜廷校長長期鼓勵學生投入國際交流與海外服務，不僅促進教育合作，也凝聚彼此深厚的情誼，成為推動國際合作的重要力量。未來將持續深化產、官、學三方合作，在經濟、教育、科技及學術等不同領域攜手發展，共同創造更多合作契機。

張國恩強調，大學的變革未來將持續朝AI原生代大學發展，結合AI、跨域課程、國際交流與產學合作，協助學生運用前瞻科技探索並解決真實世界問題，也讓企業在高度不確定的環境中提升核心競爭力與執行能力，將變局轉化為永續成長的新契機。

他認為，AI不只是科技革命，更是人才革命；企業競爭力與國家競爭力，終將回到教育的競爭。

張國恩說，未來大學必須朝AI原生代大學發展，透過AI引導學生探索並解決真實世界問題。圖／東海大學提供

東海大學曼谷論壇吸引泰國台商、校友與產官學界代表等超過300人參與。圖／東海大學提供