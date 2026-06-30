聽新聞
0:00 / 0:00

上洋攜手三菱重工搶攻分散式能源 助用電大戶打造綠能微電網

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
上洋產業攜手三菱重工舉辦「高用電企業因應策略與工業微電網效益分析」研討會。圖／公司提供
上洋產業攜手三菱重工舉辦「高用電企業因應策略與工業微電網效益分析」研討會。圖／公司提供

上洋（6728）瞄準《能源管理法》修法帶來的轉型商機，針對未來用電大戶除須提高綠電比例外，也將被要求建置具備「自發自用」能力的發電及儲能設備，攜手三菱重工舉辦「高用電企業因應策略與工業微電網效益分析」研討會，邀集原廠專家深入解析政策趨勢與關鍵技術發展，全面布局分散式能源系統市場。

隨著AI資料中心、半導體及精密製造等產業持續擴張，電力穩定供應、能源管理與淨零減碳已成為企業發展的重要課題。上洋此次透過研討會，分享兼具自主供能、靈活調度及低碳優勢的分散式能源系統，旨在為企業提升供電穩定性，並提供強化能源韌性的新解方。

上洋指出，公司代理的三菱重工燃氣發電機，是建構分散式能源系統的核心設備。相較於水、電等基礎管線設施，台灣天然氣供應系統具備較高穩定性，較不易受到天候、地震等外部因素影響，有助於降低供電中斷風險，進一步提升整體能源韌性。

該機組具備業界領先的發電效率與長時間穩定運轉能力，除可作為廠區日常供電來源外，更採用雙燃料設計，企業可依燃料價格波動及碳排管理需求，彈性調整天然氣與氫氣混燒比例，並保留未來升級至純氫發電的可能性，協助產業因應能源轉型與減碳發展趨勢。

此外，隨著電價機制與用電法規趨嚴，三菱重工燃氣發電機具備快速啟停與靈活調度特性，可結合儲能系統及智慧能源管理機制，實現「尖峰自給、離峰調度」的用電策略。尖峰時段可透過自主發電降低購電成本，離峰時段則搭配台電供電，靈活運用電價機制優化能源支出，有效因應尖離峰用電變化。

產業分析師指出，相較於傳統僅作為緊急備援的發電設備，燃氣發電系統已逐步轉型為能源管理的重要基礎設施，不僅能滿足未來法規對自發自用的要求，更可兼顧穩定供電、降低營運風險及推動低碳轉型。上洋透過政策解析、技術應用及實務案例交流，協助企業掌握自主供能發展方向，打造兼具營運韌性、節能減碳與永續競爭力的能源新架構。

綠電 減碳

延伸閱讀

英飛凌攻AI 資料中心電源半導體 Gartner 評最具競爭力

新聞中的公民與社會／黃仁勳喊話「需更強大支持」 高科技產業發展如何影響能源配置

沈國榮接任格斯科技董事長 攜手和大集團開啟下一階段成長

台積電打造低碳供應鏈 智慧物流擘畫綠色轉型新標竿

相關新聞

遭駭客入侵 網家PChome回應了

駭客組織Settra在暗網點名，已於6月10日入侵網路家庭PChome網頁、支付系統，對此，網家表示，針對外部流傳之暗網貼文內容，經初步了解，該訊息所指涉內容與母公司系統並無直接關聯，目前亦未發現PChome主站或核心營運系統有遭入侵情形。

央行理監事會太讓人失望 房仲：6月房市慘淡

住商機構統計旗下加盟店6月成交件數，6月比起5月交易減11%，但比去年增加35%，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，央行理監事會在本月並未有進一步鬆綁，外界一片失望下也使得房市呈現慘淡，整體買氣不振，但價格修正依舊有限。

聯嘉法說會／爆亮點！黃國欣：今年獲利可望衝近年新高 搶攻三大領域

車用LED廠聯嘉投控（3717）全面擴大轉型力道，董事長黃國欣30日於法說會表示，除持續深耕北美車用照明本業外，集團正全力跨足人形機器人三大關鍵模組，並投入Micro LED在CPO（共同封裝光學）應用的全新領域，同時順應美系車廠客戶需求前進軍工產業。

15類上市公司一般員工年薪百萬以上 證交所：一產業1年加2成

證交所發布114年度上市公司非擔任主管職務的全時員工平均薪資為144.7萬元，較上年同期成長6.8％，半導體業、金融保險業、航運業等15類產業平均薪資都在100萬元以上，其中又以綠能環保平均薪資年增19.5％居成長幅度之冠。

鄭麗君：打造觀光新品牌 啟動雙輪驅動力拚今年930萬來台人次

行政院副院長鄭麗君30日主持「行政院觀光產業振興諮詢會議」表示，觀光是台灣重要的軟實力，繼去年推出「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣」後，今年再推出「縱走台灣Twalk」計畫，將「微笑南灣」與「縱走台灣」打造為台灣觀光的兩張國際品牌新名片。同時，政府也將推動「觀光雙輪驅動方案」，透過「平日國旅優惠」及「強化國際觀光動能」，擴大市場規模，帶動觀光產業成長。

唐榮、燁興30日7月新盤價 不銹鋼板材與盤元維持平盤

唐榮（2035）、燁興（2007）30日開出7月新盤價，不銹鋼板材與盤元維持平盤，市場正式進入第3季盤整格局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。