上洋攜手三菱重工搶攻分散式能源 助用電大戶打造綠能微電網

上洋（6728）瞄準《能源管理法》修法帶來的轉型商機，針對未來用電大戶除須提高綠電比例外，也將被要求建置具備「自發自用」能力的發電及儲能設備，攜手三菱重工舉辦「高用電企業因應策略與工業微電網效益分析」研討會，邀集原廠專家深入解析政策趨勢與關鍵技術發展，全面布局分散式能源系統市場。

隨著AI資料中心、半導體及精密製造等產業持續擴張，電力穩定供應、能源管理與淨零減碳已成為企業發展的重要課題。上洋此次透過研討會，分享兼具自主供能、靈活調度及低碳優勢的分散式能源系統，旨在為企業提升供電穩定性，並提供強化能源韌性的新解方。

上洋指出，公司代理的三菱重工燃氣發電機，是建構分散式能源系統的核心設備。相較於水、電等基礎管線設施，台灣天然氣供應系統具備較高穩定性，較不易受到天候、地震等外部因素影響，有助於降低供電中斷風險，進一步提升整體能源韌性。

該機組具備業界領先的發電效率與長時間穩定運轉能力，除可作為廠區日常供電來源外，更採用雙燃料設計，企業可依燃料價格波動及碳排管理需求，彈性調整天然氣與氫氣混燒比例，並保留未來升級至純氫發電的可能性，協助產業因應能源轉型與減碳發展趨勢。

此外，隨著電價機制與用電法規趨嚴，三菱重工燃氣發電機具備快速啟停與靈活調度特性，可結合儲能系統及智慧能源管理機制，實現「尖峰自給、離峰調度」的用電策略。尖峰時段可透過自主發電降低購電成本，離峰時段則搭配台電供電，靈活運用電價機制優化能源支出，有效因應尖離峰用電變化。

產業分析師指出，相較於傳統僅作為緊急備援的發電設備，燃氣發電系統已逐步轉型為能源管理的重要基礎設施，不僅能滿足未來法規對自發自用的要求，更可兼顧穩定供電、降低營運風險及推動低碳轉型。上洋透過政策解析、技術應用及實務案例交流，協助企業掌握自主供能發展方向，打造兼具營運韌性、節能減碳與永續競爭力的能源新架構。