唐榮、燁興30日7月新盤價 不銹鋼板材與盤元維持平盤

唐榮（2035）、燁興（2007）30日開出7月新盤價，不銹鋼板材與盤元維持平盤，市場正式進入第3季盤整格局。

燁興表示，考量美國通膨壓力升高、美元指數維持強勢，導致基本金屬價格震盪整理，但上游原物料成本仍處高檔，經綜合評估整體市況與市場需求後，決定7月不鏽鋼及碳鋼盤元價格全面維持平盤。

另一方面，燁聯率先開出7月304、316L及430全面平盤後，唐榮30日跟進宣布7月盤價維持平盤。

上市不銹鋼廠主管表示，美國聯準會維持利率不變後，美元仍處於相對強勢，使基本金屬價格呈現震盪整理走勢。但不銹鋼主要生產原料包括高鎳生鐵及相關上游材料價格仍維持高檔，加上鋼廠製造成本未明顯下降，不願輕易降價競爭。

目前市場需求受全球經濟復甦速度不一及終端採購保守影響，客戶多採取按需採購模式，成交量未明顯放大。上半年在鎳價、原料成本及匯率因素支撐下，不銹鋼價格維持高檔震盪，但隨著市場逐步消化成本上漲因素，加上全球需求成長仍有限，鋼廠策略已由先前的價格調升，轉向按下「暫停鍵」，未來盤價走勢仍將視國際鎳價、美元匯率、原物料成本及全球製造業景氣變化而定。

若下半年終端需求隨歐美降息預期及製造業回溫而改善，不鏽鋼市場仍有機會重啟成長動能；但短期而言，第3季市場仍將以穩價、穩單及提升競爭力為主要經營方向。