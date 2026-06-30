燁輝30日開盤 7月內銷價跌300元、8月外銷價降20美元

主力單軋廠燁輝（2023）30日開新盤價，鍍鋅、烤漆鋼捲7月內銷每公噸跌300元，8月外銷價跌20美元，以因應匯率波動與市場競爭並存的環境，同時兼顧維護市場秩序與客戶競爭力，靜待景況回溫。

燁輝表示，世界鋼鐵協會最新發布5月全球粗鋼產量為1.57億公噸、年減0.3%。其中大陸產量8440萬公噸、年減2.7%，顯示限產政策持續發酵，但當前鋼市已進入相對淡季，需求轉弱加上國際原油價格回落壓抑煉鋼成本，近日鋼價震盪偏弱。

另一方面，歐盟將於7月實施新一輪鋼鐵防衛措施，進口難度提高，有利當地鋼廠挺價；美國經濟表現仍具韌性，近幾個月粗鋼周產量皆達180萬公噸以上，產能利用率持續居高，境內鋼材庫存連續5個月下修，帶動鋼價持續走高。

燁輝指出，中東局勢趨緩，原油、海運及主要金屬價格可望下降，進而降低煉鋼成本，鐵礦6月均價滑落至每公噸100美元，原油價格持續下修至每桶70美元上下震盪，煤鐵原料、天然氣及主要金屬價格同步走弱，鋼材製造成本下降。

目前歐洲、美國與大陸三大市場鋼價走勢分歧，美國因關稅政策鋼材進口量減少及基礎建設需求增加以支撐鋼價，歐洲新一輪防衛措施上路後有利鋼價回溫，中國大陸則因進入淡季，需求轉弱而鋼價偏弱。

因此亞洲包括寶武、鞍本集團，國內中鋼（2002）、中鴻（2014），越南河靜、和發等主要鋼廠最新盤價皆平低盤開出，亞洲鋼市走弱態勢明確，主基調「成本下滑，鋼價偏弱」。

燁輝分析，整體看來原油及大宗商品價格因中東局勢緩和而回弱，煉鋼成本同步下修，減弱鋼材行情支撐力道。鑑於國際局勢反覆，聯準會持續維持利率不降，帶動近日美元走強、新台幣走弱，降低出口接單壓力，面對匯率波動與市場競爭並存的環境，內外銷新盤價適度降價，以合理反映成本，同時兼顧用戶競爭力。

總體經濟方面，中東戰事降溫，美伊談判後，美方對伊朗石油生產、交付、銷售與進口發布豁免，原油回落至每桶71美元，通膨壓力可望逐步緩解；台灣5月工業生產指數與製造業指數達雙雙創歷年單月新高，並連續27個月正成長。主計處預測全年經濟成長率可望上修至8%以上，顯示整體經濟持續擴張。