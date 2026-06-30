賣不掉出奇招？台中驚傳建案「買貴退差價」 不動產公會急發聲

台中房市買氣急凍，近日部分建案以「買貴退差價」及大幅讓利震撼房市。台中市不動產建築開發公會今聲明表示，尊重個別企業的市場策略，讓消費者有多元選擇，但呼籲產業界共同維護市場秩序與消費信心，避免因短期操作造成市場誤判與非理性恐慌。

台中市不動產建築開發公會理事⾧謝麟兒指出，目前房市到央行信用管制、金融授信趨嚴、房貸排撥時間拉⾧及消費者觀望等影響，交易放緩屬全國現象。台中房市有重大建設推進、人口移入及產業投資動能等仍具相當支撐，非全面崩跌。

謝麟兒強調，房市若過度聚焦個案價格操作，甚至形成相互競價、非理性讓利的風氣，恐誤導消費者預期、影響已購客權益及整體金融授信穩定，對產業⾧期發展並非正向。

謝麟兒表示，台中市多年來持續提升建築品質與城市美學，建築業深耕「客戶經營」與「粉絲文化」，設立品牌會館，除了硬體不斷創新與升級，並藉由軟實力圈粉，以提升品牌黏著度。無論住宅或大型公共建設都朝向更精緻、多元與國際化方向發展，此成果得來不易，需要整體產業共同維護。

公會呼籲，會員與業界面對市場景氣循環，應以理性、穩健及負責任的態度因應，回歸產品品質、建築規畫、企業品牌與服務價值的良性競爭，提供消費者更健康舒適的住宅選擇，共同維護台中房市⾧期穩定發展與市民居住信心。