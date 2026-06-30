六月房市淡…住商：股市資金外溢蛋黃區 置產買方轉進成屋

時序來到6月底，住商機構統計旗下加盟店6月份成交件數後發現，在六月央行理監事會影響下，6月比起5月交易減11.6%，但比去年增加35.8%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，在股市帶動下，外溢效應持續，其中蛋黃區表現更為強勢。而央行理監事會在本月並未有進一步鬆綁，外界一片失望下也使得房市呈現慘淡，整體買氣不振，但價格修正依舊有限。

縱觀各縣市各有消長，本月北市年增43.2%，新北年增45.9%，桃園年增17.2%，台中年增35.7%，台南年增41.3%，高雄年增17.9%，全台年增35.7%。而與上月相比，北市月減12.0%，新北月減9.8%，桃園月減10.5%，台中月減13.2%，台南月減11.4%，高雄月減3.2%，整體6月買氣月減11.6%。

徐佳馨認為，面對未來市況，雖然央行表示不會再緊，但因為股市熱，資金仍屬於緊俏狀態，蛋黃區仍可期待，蛋白區恐怕也是相當辛苦。

縱觀未來，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，蛋黃買氣逐漸加溫，顯見買方對市場態度更為明確，不過利率攀高等壓力，對買氣是一大影響，中長線來說，由於大選在即，加上過熱股市上確實需要一個出口，應不至於出現政策緊縮，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，2026年應是穩中求進的一年。