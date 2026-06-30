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租屋需求增溫 房仲轉型資產管理者

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
21世紀不動產觀察，近年愈來愈多房東不再只是尋求協助出租，而是希望透過專業團隊進行長期資產管理，從租客篩選、租金管理、修繕協調到風險控管，降低管理負擔，也帶動包租代管服務需求持續成長。圖／21世紀不動產提供
21世紀不動產觀察，近年愈來愈多房東不再只是尋求協助出租，而是希望透過專業團隊進行長期資產管理，從租客篩選、租金管理、修繕協調到風險控管，降低管理負擔，也帶動包租代管服務需求持續成長。圖／21世紀不動產提供

隨著租屋市場日趨成熟，房東對租賃管理的需求也逐漸改變。21世紀不動產觀察，近年愈來愈多房東不再只是尋求協助出租，而是希望透過專業團隊進行長期資產管理，從租客篩選、租金管理、修繕協調到風險控管，降低管理負擔，也帶動包租代管服務需求持續成長。

以21世紀不動產環球世貿加盟店為例，目前管理住宅戶數已突破600戶，近一年管理戶數持續穩定成長。除新增委託案件增加外，不少既有客戶在建立信任後，也陸續將名下其他物件交由團隊管理，顯示房東需求已從單純「協助出租」，逐步轉向更重視長期資產管理。

21世紀不動產環球世貿加盟店執行副總經理黃步雷表示，近年隨著租賃法規日益完善及生活型態改變，房東逐漸發現出租只是第一步，真正耗費時間的是後續管理，包括租客溝通、租金催收、設備修繕、退租點交及契約管理等，因此更願意委託專業團隊處理。

他指出，目前委託包租代管服務的房東，主要為工作忙碌的上班族、持有兩戶以上房產的置產族、退休族，以及居住外縣市或海外的房東。近年也有不少投資型房東，在購屋前便會先評估是否有專業管理團隊可提供後續服務。

除了房東需求改變，租客對居住品質的要求也持續提升。目前承租族群仍以上班族、小家庭及學生為主，但相較過去優先考量租金價格，現在更重視交通便利性、生活機能、家具家電是否完善及房屋維護效率，願意支付合理租金，換取更好的居住品質。

黃步雷表示，新北市租屋需求仍集中於板橋、新莊、三重、中和、永和及新店等鄰近台北市、交通便利的區域，房型則以一房、一房一廳及兩房最受歡迎；在政府租金補貼政策帶動下，三、四房合租需求也逐漸增加，租屋型態更加多元。

談及印象最深刻的案例，黃步雷分享，一戶弱勢租客家庭因設備自然起火導致廚房受損，依一般情況，租客須自行負擔超過30萬元的修繕費用，但團隊第一時間趕赴現場，不僅協助釐清事故原因、居中與房東協調，將火災保險理賠金優先用於修復住宅，更媒合慈善團體提供急難救助資源，協助完成後續修繕，讓一家人得以安心返回原本住處。

他表示，包租代管的價值不只是管理房屋，更是在突發狀況發生時，透過專業協調與資源整合，成為房東與租客都能信賴的夥伴。

黃步雷認為，未來租賃市場將朝向專業化、服務化及資產管理化發展，房子不再只是出租的商品，而是一項需要長期經營的資產。未來加盟店也將從傳統仲介逐步走向資產管理顧問，提供買賣、租賃、包租代管及資產管理等一站式服務，協助客戶創造資產長期價值。

21世紀不動產企劃研究室副理董家菱表示，隨著租屋市場逐漸走向專業化，無論房東或租客，都應建立正確的租賃觀念。

董家菱指出，根據第一線服務經驗觀察，房東最常遇到的問題包括點交紀錄不完整、租約條款約定不清，以及缺乏後續管理機制等，往往成為日後租賃糾紛的主要原因。

她建議，房東在出租前應妥善完成屋況點交、明確約定雙方權利義務，並定期掌握物件狀況，以維護自身權益。

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