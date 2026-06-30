快訊

下班注意！9縣市大雨特報 恐一路下至晚上

檢警大範圍搜索雙北及刑事局等警機關 約談多人查洩密案

71歲男麥當勞用餐聊股市 身體不適趴下送醫不治

股市外溢效果 六月房市成交量年增

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
住商機構統計旗下加盟店6月份成交件數後發現，6月雖比起5月交易減11.6%，但比去年增加35.8%，顯示在股市帶動下，外溢效應持續，其中蛋黃區表現更為強勢。聯合報系資料照
住商機構統計旗下加盟店6月份成交件數後發現，6月雖比起5月交易減11.6%，但比去年增加35.8%，顯示在股市帶動下，外溢效應持續，其中蛋黃區表現更為強勢。聯合報系資料照

時序來到6月底，住商機構統計旗下加盟店6月份成交件數後發現，6月雖比起5月交易減11.6%，但比去年增加35.8%，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，在股市帶動下，外溢效應持續，其中蛋黃區表現更為強勢。

不過，央行理監事會並未有進一步鬆綁，下半月外界失望下使得房市呈現慘淡，整體買氣不振，但價格修正依舊有限。

縱觀各縣市各有消長，本月北市年增43.2%，新北年增45.9%，桃園年增17.2%，台中年增35.7%，台南年增41.3%，高雄年增17.9%，全台年增35.7%。而與上月相比，北市月減12.0%，新北月減9.8%，桃園月減10.5%，台中月減13.2%，台南月減11.4%，高雄月減3.2%，全台月減11.6%，徐佳馨認為，面對未來市況，雖然央行表示不會再緊，但因為股市熱，資金仍屬於緊俏狀態，蛋黃區仍可期待，蛋白區恐怕也是相當辛苦。

縱觀未來，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，蛋黃買氣逐漸加溫，顯見買方對市場態度更為明確，不過利率攀高等壓力，對買氣是一大影響，中長線來說，由於大選在即，加上過熱股市上確實需要一個出口，應不至於出現政策緊縮，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，2026年應是穩中求進的一年。

房市 央行 台中

延伸閱讀

央行理監事會議前觀望 中信房屋：5、6月買氣持平 惟詢問度回升了

半導體擴張需求旺…商用不動產上半年衝1591億元 直逼去年全年交易規模

台股賺不飽？他喊「普通人翻身靠買房」：房貸是風險最低槓桿

外資單周拋售台股110.4億美元 創今年最多

相關新聞

遭駭客入侵 網家PChome回應了

駭客組織Settra在暗網點名，已於6月10日入侵網路家庭PChome網頁、支付系統，對此，網家表示，針對外部流傳之暗網貼文內容，經初步了解，該訊息所指涉內容與母公司系統並無直接關聯，目前亦未發現PChome主站或核心營運系統有遭入侵情形。

央行理監事會太讓人失望 房仲：6月房市慘淡

住商機構統計旗下加盟店6月成交件數，6月比起5月交易減11%，但比去年增加35%，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，央行理監事會在本月並未有進一步鬆綁，外界一片失望下也使得房市呈現慘淡，整體買氣不振，但價格修正依舊有限。

股市外溢效果 六月房市成交量年增

時序來到6月底，住商機構統計旗下加盟店6月份成交件數後發現，6月雖比起5月交易減11.6%，但比去年增加35.8%，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，在股市帶動下，外溢效應持續，其中蛋黃區表現更為強勢。

家樂福換牌日最新人事案出爐！王俊超續任掌舵「萬家福、樂家康」

統一（1216）旗下原家樂福台灣營運主體 「康達盛通生活事業」 30日公告人事案，現任總經理王俊超任期屆滿後續任。由於康達盛通目前負責新品牌 「萬家福」 與 「樂家康」 後續營運，此次人事案也受到市場關注。

金寶法說會／交易模式變更、消費性電子衰退 導致第1季營收下滑

金寶30日舉辦法說會，會上表示第1季營收表現不如預期，主要是受儲存設備客戶更改交易模式，以及消費性電子市場景氣不佳所影響，同時公司也強調，儲存設備客戶部分雖然營收減少，但對於獲利並不會有任何的影響。

中市新建案掏空地基周邊住戶憂安全 市府裁罰：無安全疑慮才能復工

台中市大里區「大隱德芳」新建大樓工地旁的中興路二段182巷道路疑因施工不當掏空，都發局會同結構技師公會現勘後，確認現場無人員傷亡，鄰房安全也無問題。但因工地未即時通報主管機關，且未落實施工安全防護，已依違反建築法相關規定裁罰承造人4萬5千元，並勒令停工、限期改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。