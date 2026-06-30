桃機旅運量持續成長 表揚26位服務楷模

機場公司30日舉行「114年度服務楷模頒獎典禮」，表揚來自公務機關、航空公司、商業服務及綜合服務等領域，共26位機場大聯盟服務楷模，肯定其在第一線服務工作的優異表現。

桃園國際機場作為國家重要門戶，每日有超過3萬名工作人員在崗位上共同維護機場營運順暢及旅客服務品質。機場公司董事長楊偉甫表示，2026年1至5月旅運量達2,164萬人次，較2025年同期成長11%，在旅運需求持續成長下，各駐場單位仍維持優質服務水準，共同維護機場營運順暢。桃園國際機場於今年Skytrax世界機場評比中再次榮獲「全球最佳行李運送」第一名殊榮，是對桃園機場服務品質的肯定，也是機場大聯盟共同努力的成果。

本屆獲獎人員事蹟橫跨各專業領域。機場公司的黎振宇長期投入行李系統維運與管理精進，持續提升系統穩定度及作業效率，並推動專業交流與經驗傳承，為桃園機場連續兩年榮獲SKYTRAX全球機場「行李運送第1名」殊榮的重要貢獻者之一。農業部動植物防疫檢疫署桃園分署王少佑除協助辦理國際蘭展植物檢疫作業外，也主動協助初抵臺灣之外籍移工，提供必要引導與協助，展現第一線服務人員的專業與熱忱。

在商業服務領域，昇恆昌吳姝瑩於候機室發現旅客突發失去心跳時，第一時間投入CPR急救，並協助維護現場秩序及病患隱私，同時安撫外籍家屬情緒，展現良好的應變能力與服務精神。艾維士租車詹豪岳則於海外旅客在花東地區發生落石意外事故後，主動前往現場協助處理相關事宜，提供即時支援，獲得旅客肯定。

服務楷模票選活動每年由機場公司辦理，分為12個類別，由各駐機場單位推薦優秀人員，再由整體服務推動會議與會代表評選產生。26位服務楷模在各自領域發揮專業能力，以服務熱忱協助旅客解決各項問題，展現桃園機場優質服務的核心價值。機場公司並特別製作專屬每一位獲獎服務楷模的客製化行李箱貼紙，以插畫形式呈現第一線服務人員工作特色與專業形象，成為獨一無二的紀念品。

機場公司表示，感謝C.I.Q.S.（財政部關務署臺北關、內政部移民署國境事務大隊、衛生福利部疾病管制署北區管制中心、農業部動植物防疫檢疫署桃園分署、內政部警政署航空警察局等）及240個駐場單位、超過3萬名工作夥伴共同努力。未來將持續與各駐場夥伴深化合作，精進服務品質與營運效能，打造更安全、更便捷、更友善的機場環境，持續提升旅客整體服務體驗。