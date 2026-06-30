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兆豐銀行贊助泰雅族傳統服飾 實踐文化永續與世代傳承

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
兆豐銀行贊助苗栗縣泰安鄉製作泰雅族傳統服飾，泰雅頭目群親赴兆豐銀行營業廳進行感恩祈福，與兆豐銀行董事長董瑞斌（中）、總經理黃永貞（右一）及立法委員伍麗華（右二）於兆豐銀行國外部營業廳合影。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀行贊助苗栗縣泰安鄉製作泰雅族傳統服飾，泰雅頭目群親赴兆豐銀行營業廳進行感恩祈福，與兆豐銀行董事長董瑞斌（中）、總經理黃永貞（右一）及立法委員伍麗華（右二）於兆豐銀行國外部營業廳合影。圖／兆豐銀行提供

為促進原住民族文化保存與傳承，兆豐銀行贊助苗栗縣泰安鄉泰雅頭目群協進會「泰雅族頭目與婦女團傳統服飾更新計畫」。30日泰雅頭目群親赴兆豐銀行國外部營業廳進行感恩祈福，透過傳統儀式與歌謠表演，表達族人感謝之意，兆豐銀行董事長董瑞斌也親自迎接泰雅頭目群，展現對原住民族文化保存的支持與重視，優美的歌聲也讓現場民眾得以近距離感受泰雅族文化之美，見證企業與原住民族攜手促進文化永續的成果。

泰雅族作為台灣重要原住民族之一，具有深厚歷史與文化意涵，傳統服飾更承載族群認同與精神象徵。因既有傳統服飾有褪色、破損及缺件情況，本次在兆豐銀行支持下，族人結合部落長輩的文化智慧與專業工藝師技術，重新製作傳統服飾，於保留經典紋樣與織法的同時，延續珍貴文化記憶，進一步深化世代間的文化連結。泰雅頭目群穿上嶄新製作的新衣，來到兆豐銀行國外部營業廳，透過傳統祈福儀式與歌謠，為兆豐銀行祈願業務順利、營運興隆，傳達深厚文化內涵與感恩之情。

兆豐銀行長期致力於金融服務與文化推廣並進，持續以實際行動支持本土藝文發展。今年除邀請「陳亞蘭歌仔戲團」於貴賓之夜演出經典劇作《嘉慶君遊台灣》，促進傳統戲曲與大眾交流外，亦贊助2026南瀛國際民俗藝術節，推動國際文化交流、展現台灣在地文化活力；同時，兆豐銀行積極實踐ESG永續理念，持續投入社會公益，涵蓋金融友善措施、弱勢族群關懷、偏鄉發展支持，以及文化保存與教育推廣等多元領域，攜手各界推動多元文化發展，促進包容共融，打造共好永續的社會。

泰雅族 兆豐銀行 董瑞斌

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