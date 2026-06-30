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七分鐘捷運圈×大安信義雙地段 「新濠信義」68戶純住精品掀話題

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
「新濠信義」以鄰近六張犁捷運站「十分鐘生活圈」的絕佳地段，鎖定低總價的精品小宅市場。圖／信義房屋提供
「新濠信義」以鄰近六張犁捷運站「十分鐘生活圈」的絕佳地段，鎖定低總價的精品小宅市場。圖／信義房屋提供

大安、信義雙圈交界、七分鐘捷運生活圈，「新濠信義」以低總價精品小宅鎖定都心需求。全案僅68戶，規劃10至26坪、1至2房；鄰近台北醫學大學與周邊255億產業聚落，兼具自住機能與置產潛力，潛銷期即引市場廣泛關注。

「新濠信義」坐落大安、信義雙區交界，步行約7分鐘可達捷運六張犁站，緊鄰敦南商圈與臨江街夜市。全案僅68戶，規劃約10至26坪、1至2房，戶戶樓高3米6，堅持零店面純住設計。

除涵蓋日常生活的「十分鐘生活圈」全方位機能，步行約7分鐘可達捷運六張犁站，不僅直達松山機場及內湖科學園區，轉乘淡水信義線也屬便利；位處大安、信義交界的雙核心商圈地帶，漫步即可抵達敦南商圈和臨江街夜市，同時鄰近台北醫學大學和景勤公園。不論騎UBike或開車，信義計畫區、大安森林公園等皆落在約10分鐘車程範圍，完整且豐富的居住籌碼，無疑是現階段北市最具辨識度的新案之一。

「新濠信義」鄰近台北醫學大學，該區政府預計投入255億，打造結合醫療、社福或生醫研發用途的「複合式產業聚落」。目前台北醫學大學獲選為最優承租人，計劃打造全齡健康生活園區；潛在的高端醫療、生技人才聚集，勢必拉抬當地住宅市場需求。

「新濠信義」秉持一貫的精質住宅理念，即便坐落繁華地段，依舊堅持「零店面純住設計」，不僅確保社區的單純宜居；全案僅68戶，規劃約10至26坪、1至2房，戶戶樓高約3米6的舒適體感，進一步營造寬闊的垂直生活空間。

近期股市處於調整期，波動明顯，加上央行可能鬆綁選擇性信用管制，使部分資金轉進房地產。根據信義代銷的觀察，台北市整體買氣明顯回穩，2025年的北士科、2026年的大安、信義等區段新案表現依舊強勁，再次印證「地段為王」的不破鐵律。

「新濠信義」同時擁有交通便利性、區域發展性以及產品特殊性的房地產三項重要指標，不僅可滿足自住需求的機能及空間尺度，還兼具置產、保值及抗通膨的優勢。

新濠信義

投資興建｜新濠建設

貴賓專線｜02-2772-6688

接待中心｜台北市信義區信安街66號(景勤二號公園旁)

基地位置｜信安街、富陽街口

即刻預約｜https://www.surveycake.com/s/gp0DZ

企劃行銷｜信義房屋

捷運 淡水信義線 北市

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