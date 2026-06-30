「社區幫」導入「早點 Morning」早餐線上預點 貼近住戶日常

早餐店排隊等太久－這是不少上班族的日常困擾。信義房屋旗下「社區幫」宣布導入「早點Morning」早餐線上預點服務，住戶透過App定位周邊合作店家、線上點餐付款，直接到店自取，目前全台已有逾千家合作早餐店。

社區幫表示，一般社區E化服務多聚焦在公告通知、包裹管理、繳費與修繕等社區事務，但住戶每天的需求，也包含用餐、採買等日常場景。此次串接早餐線上預點服務，希望把早餐這項高頻需求導入社區幫App，讓住戶快速掌握住家或公司附近的早餐選擇，也讓社區服務更貼近住戶日常。

「早點Morning」為早餐店的專屬數位點餐平台，目前全台已有逾千間合作早餐店，提供多元化的早餐選擇。住戶透過社區幫App進入服務後，系統會依GPS定位顯示周邊合作店家，並即時查看店家資訊與餐點內容，在路上完成點餐，線上多元支付，省略現場排隊點餐、付款與等待的時間。對早上趕時間的大小朋友來說，可讓一天最早的出門節奏更順暢。

過去住戶若想知道附近有哪些早餐選擇，多半仰賴個人經驗、上網搜尋或實際探店。透過社區幫導入早餐線上預點服務，住戶可直接從社區App依手機定位查看周邊早餐店資訊，也讓社區幫從大樓內的公告、管理與維修，延伸到住戶每天會使用的生活場景。

社區幫目標成為管委會與住戶處理社區生活大小事的入口，除了協助管委會提升管理效率，也將持續導入更多與住戶日常有關的生活服務。從社區維護、居家服務到早餐預點，社區幫將持續串接外部優質資源，讓社區可以成為是生活服務的入口。