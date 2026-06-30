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家樂福換牌日最新人事案出爐 王俊超續任掌舵「萬家福、樂家康」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一旗下原家樂福台灣營運主體 「康達盛通生活事業」 30日公告人事案，現任總經理王俊超任期屆滿後續任。聯合報系資料照
統一旗下原家樂福台灣營運主體 「康達盛通生活事業」 30日公告人事案，現任總經理王俊超任期屆滿後續任。聯合報系資料照

統一（1216）旗下原家樂福台灣營運主體 「康達盛通生活事業」 30日公告人事案，現任總經理王俊超任期屆滿後續任。由於康達盛通目前負責新品牌 「萬家福」 與 「樂家康」 後續營運，此次人事案也受到市場關注。

根據統一30日重大訊息揭露，康達盛通生活事業總經理王俊超因任期屆滿完成續任，新任期自6月30日起生效。此次異動屬原職續任，人事安排並無變動，王俊超將持續負責 「萬家福」 與 「樂家康」 兩大零售通路後續營運。

值得注意的是，就在同一天，統一集團正式完成家樂福品牌切換作業，原家樂福量販店全面更名為 「萬家福（Prosperity Plaza）」，超市體系則改為 「樂家康（Uni-Prosperity）」，宣告陪伴台灣近40年的家樂福品牌正式走入歷史。

深耕零售產業多年的王俊超，被視為家樂福在台本土化經營的重要操盤者之一。王俊超早年自基層賣場體系歷練出身，歷任店主管、生鮮採購、區域管理及商品部門等多項職務，2018年正式升任台灣家樂福總經理，成為法國家樂福進軍台灣以來首位本土出身的總經理。

在其任內，家樂福持續推動多項重要轉型計畫，包括拓展社區型超市布局，並主導2020年併購頂好超市及JASONS Market Place，大幅擴大超市通路版圖；同時也持續推動友善環境與永續商品策略，成為近年家樂福營運轉型的重要推手之一。

此次王俊超續任時間點恰逢統一完成家樂福品牌切換，也顯示統一在完成品牌重塑後，仍選擇延續既有經營團隊。隨康達盛通正式成為統一集團零售版圖的重要核心平台，後續如何推進 「萬家福」 與 「樂家康」 雙品牌布局，備受市場關注。

家樂福 統一集團 超市

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