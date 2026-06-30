元大圓夢計畫第10屆徵件 共創工作坊傳承經驗

台中市大里區「大隱德芳」新建大樓工地旁的中興路二段182巷道路疑因施工不當掏空，都發局會同結構技師公會現勘後，確認現場無人員傷亡，鄰房安全也無問題。但因工地未即時通報主管機關，且未落實施工安全防護，已依違反建築法相關規定裁罰承造人4萬5千元，並勒令停工、限期改善。

2026-06-30 15:46