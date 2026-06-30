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元大圓夢計畫第10屆徵件 共創工作坊傳承經驗
元大金控暨元大文教基金會自2016年發起「Dream Big元大公益圓夢計畫」，今年將邁入第10屆，即日起正式啟動徵件，並規劃「圓夢同行共創工作坊」，邀歷屆圓夢團體傳承經驗。
元大金控暨元大文教基金會今天發布新聞稿指出，圓夢計畫即將迎接10週年的里程碑，本屆圓夢計畫除了提供圓夢金、企業志工及專業資源支持，特別規劃「圓夢同行共創工作坊」，邀請歷屆圓夢團體齊聚交流，透過經驗傳承、資源共享及跨領域對話，促進合作與連結。
元大金控暨元大文教基金會表示，圓夢計畫推動至今，已陪伴60個教育公益團體實現夢想，累計號召元大金控集團近1.2萬人次志工投入服務，受惠人次近25萬，服務涵蓋兒少教育、樂齡陪伴、身障培力、環境永續、藝術教育、社區創生及金融素養等領域。
元大公益圓夢計畫即日起至8月31日中午12時開放報名，服務對象不限族群、性別、年齡及地區，凡有助於促進學習發展、提升社會適應能力並呼應聯合國永續發展目標（SDGs）的教育公益計畫，皆可踴躍申請，圓夢計畫徵選標準及申請文件，可至元大文教基金會官網查詢。
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