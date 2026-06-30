新北580專案再推2海砂屋都更招商 蘆洲、淡水社區加速重建

新北市危險建築物「580專案計畫」持續推動公辦都市更新，繼土城清水案及中和錦和案招商成功後，新北住都中心今天再公告2處海砂屋社區都市更新事業公開評選實施者招商案，包括蘆洲「民義好鄰居」及淡水「山海富邑」，將徵求民間專業團隊投入重建，加速改善危險建築居住環境。

新北市政府與新北住都中心共同推動「危險建築物580專案計畫」，針對海砂屋、耐震能力不足及震損紅、黃單等危險建築，只要住戶整合意願達5成以上即可提出申請，由市府及住都中心協助評估更新方案及財務規畫，待住戶同意比例達8成以上，即啟動公辦都更招商程序，公開評選實施者，協助社區重建。

新北住都中心表示，此次公告招商的蘆洲民義案，位於三民路128巷、民義街9巷及民權路131巷一帶，步行約10分鐘可抵達捷運蘆洲站及三民高中站，基地面積約113.8坪，使用分區為住宅區，全體住戶皆已表達參與都市更新意願。

住都中心指出，蘆洲民義案此次為第二次公告招商，汲取前次招商經驗後，已調整共同負擔比率，使條件更符合市場行情，同時放寬投標資格，希望吸引更多在地建商參與。

另一處淡水山海富邑案，位於中正東路一段9巷及21巷一帶，基地面積約569坪，步行約10分鐘可抵達捷運淡水站，距離淡江大橋車程約10分鐘，基地鄰近運動公園，步行即可到淡水老街，生活機能及觀光資源豐富。

住都中心表示，透過580專案招商模式，引進優質民間團隊參與公辦都更，整合公私部門資源及專業，不僅可加速危險建築重建、改善居住安全，也有助提升整體都市環境品質，打造兼具安全、宜居及永續發展的新家園，進一步帶動區域發展與城市競爭力。