快訊

午後雷雨來了！5縣市大雨特報 恐一路下到晚上

「勞保年金可拋棄」新措施上路！避免弱勢喪失社會救助資格

是你嗎？1至2月期統一發票千萬特別獎 尚有四張未兌領

新北580專案再推2海砂屋都更招商 蘆洲、淡水社區加速重建

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
蘆洲民生案鄰近捷運蘆洲、三民高中站，交通環境便捷（模擬圖）。圖／新北市住都中心提供
蘆洲民生案鄰近捷運蘆洲、三民高中站，交通環境便捷（模擬圖）。圖／新北市住都中心提供

新北市危險建築物「580專案計畫」持續推動公辦都市更新，繼土城清水案及中和錦和案招商成功後，新北住都中心今天再公告2處海砂屋社區都市更新事業公開評選實施者招商案，包括蘆洲「民義好鄰居」及淡水「山海富邑」，將徵求民間專業團隊投入重建，加速改善危險建築居住環境。

新北市政府與新北住都中心共同推動「危險建築物580專案計畫」，針對海砂屋、耐震能力不足及震損紅、黃單等危險建築，只要住戶整合意願達5成以上即可提出申請，由市府及住都中心協助評估更新方案及財務規畫，待住戶同意比例達8成以上，即啟動公辦都更招商程序，公開評選實施者，協助社區重建。

新北住都中心表示，此次公告招商的蘆洲民義案，位於三民路128巷、民義街9巷及民權路131巷一帶，步行約10分鐘可抵達捷運蘆洲站及三民高中站，基地面積約113.8坪，使用分區為住宅區，全體住戶皆已表達參與都市更新意願。

住都中心指出，蘆洲民義案此次為第二次公告招商，汲取前次招商經驗後，已調整共同負擔比率，使條件更符合市場行情，同時放寬投標資格，希望吸引更多在地建商參與。

另一處淡水山海富邑案，位於中正東路一段9巷及21巷一帶，基地面積約569坪，步行約10分鐘可抵達捷運淡水站，距離淡江大橋車程約10分鐘，基地鄰近運動公園，步行即可到淡水老街，生活機能及觀光資源豐富。

住都中心表示，透過580專案招商模式，引進優質民間團隊參與公辦都更，整合公私部門資源及專業，不僅可加速危險建築重建、改善居住安全，也有助提升整體都市環境品質，打造兼具安全、宜居及永續發展的新家園，進一步帶動區域發展與城市競爭力。

淡水海鷗案鄰近多處公園、步行可抵達捷運站及老街，生活休憩機能豐富（模擬圖）。圖／新北市住都中心提供
淡水海鷗案鄰近多處公園、步行可抵達捷運站及老街，生活休憩機能豐富（模擬圖）。圖／新北市住都中心提供

淡水 海砂屋 都更

延伸閱讀

新店公所旁海砂屋都更動工…新北今年第3案開工 核定量逼近去年全年

蔣萬安都更推五七五專案招商 首案簽約

高雄輕軌C34站聯開案招商 打造健康生活新地標

經部創投加速新創計畫二梯次納VC 估4年促百億投資

相關新聞

遭駭客入侵 網家PChome回應了

駭客組織Settra在暗網點名，已於6月10日入侵網路家庭PChome網頁、支付系統，對此，網家表示，針對外部流傳之暗網貼文內容，經初步了解，該訊息所指涉內容與母公司系統並無直接關聯，目前亦未發現PChome主站或核心營運系統有遭入侵情形。

央行理監事會太讓人失望 房仲：6月房市慘淡

住商機構統計旗下加盟店6月成交件數，6月比起5月交易減11%，但比去年增加35%，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，央行理監事會在本月並未有進一步鬆綁，外界一片失望下也使得房市呈現慘淡，整體買氣不振，但價格修正依舊有限。

捷運三鶯線正式通車 卓揆：促進「首都圈黃金廊帶」發展

行政院長卓榮泰30日出席「捷運三鶯線通車典禮」時表示，感謝前院長蘇貞昌在台北縣長及行政院長任內對新北市捷運交通路網進行前瞻性規劃。而捷運三鶯線今日通車後，將可銜接板南線的頂埔站，並一路延伸到三峽、台北大學、鶯歌站，沿線不僅有三峽老街，也有位於鶯歌的新北市美術館和陶瓷老街，可說是一條「文化之線、觀光之線」，也使三鶯地區至台北市通勤時間預估縮短20分鐘。同時，未來捷運三鶯線將延伸桃園八德段，並規劃與桃園捷運綠線銜接，而再往南則連結桃園國際機場及桃園航空城，進一步打造全新的「產業之線」。

新北580專案再推2海砂屋都更招商 蘆洲、淡水社區加速重建

新北市危險建築物「580專案計畫」持續推動公辦都市更新，繼土城清水案及中和錦和案招商成功後，新北住都中心今天再公告2處海砂屋社區都市更新事業公開評選實施者招商案，包括蘆洲「民義好鄰居」及淡水「山海富邑」，將徵求民間專業團隊投入重建，加速改善危險建築居住環境。

台康雙星臨門 乳癌生物藥獲日本藥廠授權後 7月再獲健保擴大給付

台康生技（6589）雙星臨門，繼HER2陽性乳癌生物相似藥EG1206A與日本藥廠簽訂授權協議後，30日在健保署見證下，再度宣布自7月1日起正式擴大HER2陽性早期乳癌（Early Breast Cancer, EBC）健保給付範圍。

央行理監事會議前觀望 中信房屋：5、6月買氣持平 惟詢問度回升了

中信房屋統計內部成交件數，6月中信房屋在全國交易量相較於5月減少3.8%，較去年同期增加約1.5%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。