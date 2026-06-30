快訊

午後雷雨來了！5縣市大雨特報 恐一路下到晚上

「勞保年金可拋棄」新措施上路！避免弱勢喪失社會救助資格

是你嗎？1至2月期統一發票千萬特別獎 尚有四張未兌領

聽新聞
0:00 / 0:00

台康雙星臨門 乳癌生物藥獲日本藥廠授權後 7月再獲健保擴大給付

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台康生技舉行記者會，在健保署、醫界專家及病友團體見證下，宣布7月1日起正式擴大HER2陽性早期乳癌（Early Breast Cancer, EBC）健保給付範圍。 記者謝柏宏／攝影
台康生技舉行記者會，在健保署、醫界專家及病友團體見證下，宣布7月1日起正式擴大HER2陽性早期乳癌（Early Breast Cancer, EBC）健保給付範圍。 記者謝柏宏／攝影

台康生技（6589）雙星臨門，繼HER2陽性乳癌生物相似藥EG1206A與日本藥廠簽訂授權協議後，30日在健保署見證下，再度宣布自7月1日起正式擴大HER2陽性早期乳癌（Early Breast Cancer, EBC）健保給付範圍。

健保署長陳亮妤表示，本次健保擴大給付HER2陽性早期乳癌，不只是給付的擴增，更代表台灣乳癌治療照護向前邁進的重要一步。根據2018至2022年癌症五年各期別存活率顯示，早期乳癌（0至2期）五年存活率超過95%，顯示乳癌早期發現、早期治療的重要性。

據臨床統計HER2陽性占乳癌病人約15%至20%，由於其腫瘤生長速度快且容易復發轉移，影響病人預後結果。為此，健保於今年年7月1日起生效含抗HER2成分藥品用於早期乳癌，將補齊HER2陽性早期乳癌輔助性治療用藥缺口，使癌症治療更為完整，預估每年逾1,500位病人受惠，新增挹注每年約2.5億元。

陳亮妤表示，健保署已於6月25日召開醫療服務共同擬訂會議，通過擴大NGS給付癌別，並搭配健保2026年新增「乳癌照護品質提升方案」，額外挹注4,000萬，提供病人以品質為導向的整合治療。未來健保署將持續加強乳癌病友照護，透過跨領域合作，加速藥品與創新醫療科技導入臨床，促進醫療創新發展與健保永續，打造更完善的癌症照護環境。

台大醫院乳房醫學中心主任黃俊升表示，近年來台灣乳癌發生率持續上升，但死亡率卻呈現下降趨勢，歐美國家也有相同現象。除了乳癌篩檢普及化外，最大的原因即是治療技術的進步，其中又以抗HER2標靶治療的貢獻最為關鍵。

他表示，HER2標靶治療的成功，不僅改變HER2陽性乳癌患者的預後，也因此被世界衛生組織（WHO）列為「基本藥物」，代表這是患者不可或缺的重要治療。然而，由於治療成本高昂，全球許多國家仍無法全面提供相關藥物給付。

黃俊升表示，隨著原廠藥專利到期，生物相似藥開始陸續問世。生物相似藥與一般化學學名藥不同，其開發與製造難度極高，必須透過完整臨床試驗證明療效與安全性均與原廠藥一致，才能獲得美國FDA及歐盟主管機關核准。

他透露，台康生技開發的HER2生物相似藥在研發過程中，即完成國際多中心臨床試驗，除了台灣醫療團隊參與外，包括俄羅斯等多個國家也共同投入研究。試驗結果證實，台康生技產品「易康平」在療效及安全性方面均與原廠藥相當，未增加額外毒性風險。

黃俊升表示，此次健保署排除萬難擴大HER2早期乳癌治療給付，讓醫界深受鼓舞。「近年來乳房醫學界提出的許多期待與建議，幾乎都一一實現。」他特別感謝健保署與衛福部對乳癌病友照護的支持，並相信隨著篩檢、精準醫療與標靶治療給付持續擴大，台灣乳癌死亡率未來將可望持續下降。

針對日本市場的授權，台康生技董事長劉理成表示，該公司與日本指標性藥廠簽訂HER2 陽性乳癌生物相似藥EG1206A日本市場授權與商業化協議。根據合約協議，這項合作將可為台康生技創造約新台幣13.2億元的潛在商業價值，且今年年底前將可獲得簽約金，貢獻公司財報。

乳癌 健保 日本

延伸閱讀

健保補齊HER2早期乳癌治療缺口 標靶治療7月起納給付每年1500人受惠

HER2陽性乳癌擴大給付 1公分腫瘤、無轉移可用

在宅化療年底前上路 健保署：第一波鎖定大腸癌、頭頸癌等病友

三高、癌症年輕化！25歲就能做公費癌篩 逾300萬人受惠

相關新聞

遭駭客入侵 網家PChome回應了

駭客組織Settra在暗網點名，已於6月10日入侵網路家庭PChome網頁、支付系統，對此，網家表示，針對外部流傳之暗網貼文內容，經初步了解，該訊息所指涉內容與母公司系統並無直接關聯，目前亦未發現PChome主站或核心營運系統有遭入侵情形。

央行理監事會太讓人失望 房仲：6月房市慘淡

住商機構統計旗下加盟店6月成交件數，6月比起5月交易減11%，但比去年增加35%，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，央行理監事會在本月並未有進一步鬆綁，外界一片失望下也使得房市呈現慘淡，整體買氣不振，但價格修正依舊有限。

捷運三鶯線正式通車 卓揆：促進「首都圈黃金廊帶」發展

行政院長卓榮泰30日出席「捷運三鶯線通車典禮」時表示，感謝前院長蘇貞昌在台北縣長及行政院長任內對新北市捷運交通路網進行前瞻性規劃。而捷運三鶯線今日通車後，將可銜接板南線的頂埔站，並一路延伸到三峽、台北大學、鶯歌站，沿線不僅有三峽老街，也有位於鶯歌的新北市美術館和陶瓷老街，可說是一條「文化之線、觀光之線」，也使三鶯地區至台北市通勤時間預估縮短20分鐘。同時，未來捷運三鶯線將延伸桃園八德段，並規劃與桃園捷運綠線銜接，而再往南則連結桃園國際機場及桃園航空城，進一步打造全新的「產業之線」。

新北580專案再推2海砂屋都更招商 蘆洲、淡水社區加速重建

新北市危險建築物「580專案計畫」持續推動公辦都市更新，繼土城清水案及中和錦和案招商成功後，新北住都中心今天再公告2處海砂屋社區都市更新事業公開評選實施者招商案，包括蘆洲「民義好鄰居」及淡水「山海富邑」，將徵求民間專業團隊投入重建，加速改善危險建築居住環境。

台康雙星臨門 乳癌生物藥獲日本藥廠授權後 7月再獲健保擴大給付

台康生技（6589）雙星臨門，繼HER2陽性乳癌生物相似藥EG1206A與日本藥廠簽訂授權協議後，30日在健保署見證下，再度宣布自7月1日起正式擴大HER2陽性早期乳癌（Early Breast Cancer, EBC）健保給付範圍。

央行理監事會議前觀望 中信房屋：5、6月買氣持平 惟詢問度回升了

中信房屋統計內部成交件數，6月中信房屋在全國交易量相較於5月減少3.8%，較去年同期增加約1.5%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。