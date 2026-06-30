台康雙星臨門 乳癌生物藥獲日本藥廠授權後 7月再獲健保擴大給付

台康生技（6589）雙星臨門，繼HER2陽性乳癌生物相似藥EG1206A與日本藥廠簽訂授權協議後，30日在健保署見證下，再度宣布自7月1日起正式擴大HER2陽性早期乳癌（Early Breast Cancer, EBC）健保給付範圍。

健保署長陳亮妤表示，本次健保擴大給付HER2陽性早期乳癌，不只是給付的擴增，更代表台灣乳癌治療照護向前邁進的重要一步。根據2018至2022年癌症五年各期別存活率顯示，早期乳癌（0至2期）五年存活率超過95%，顯示乳癌早期發現、早期治療的重要性。

據臨床統計HER2陽性占乳癌病人約15%至20%，由於其腫瘤生長速度快且容易復發轉移，影響病人預後結果。為此，健保於今年年7月1日起生效含抗HER2成分藥品用於早期乳癌，將補齊HER2陽性早期乳癌輔助性治療用藥缺口，使癌症治療更為完整，預估每年逾1,500位病人受惠，新增挹注每年約2.5億元。

陳亮妤表示，健保署已於6月25日召開醫療服務共同擬訂會議，通過擴大NGS給付癌別，並搭配健保2026年新增「乳癌照護品質提升方案」，額外挹注4,000萬，提供病人以品質為導向的整合治療。未來健保署將持續加強乳癌病友照護，透過跨領域合作，加速藥品與創新醫療科技導入臨床，促進醫療創新發展與健保永續，打造更完善的癌症照護環境。

台大醫院乳房醫學中心主任黃俊升表示，近年來台灣乳癌發生率持續上升，但死亡率卻呈現下降趨勢，歐美國家也有相同現象。除了乳癌篩檢普及化外，最大的原因即是治療技術的進步，其中又以抗HER2標靶治療的貢獻最為關鍵。

他表示，HER2標靶治療的成功，不僅改變HER2陽性乳癌患者的預後，也因此被世界衛生組織（WHO）列為「基本藥物」，代表這是患者不可或缺的重要治療。然而，由於治療成本高昂，全球許多國家仍無法全面提供相關藥物給付。

黃俊升表示，隨著原廠藥專利到期，生物相似藥開始陸續問世。生物相似藥與一般化學學名藥不同，其開發與製造難度極高，必須透過完整臨床試驗證明療效與安全性均與原廠藥一致，才能獲得美國FDA及歐盟主管機關核准。

他透露，台康生技開發的HER2生物相似藥在研發過程中，即完成國際多中心臨床試驗，除了台灣醫療團隊參與外，包括俄羅斯等多個國家也共同投入研究。試驗結果證實，台康生技產品「易康平」在療效及安全性方面均與原廠藥相當，未增加額外毒性風險。

黃俊升表示，此次健保署排除萬難擴大HER2早期乳癌治療給付，讓醫界深受鼓舞。「近年來乳房醫學界提出的許多期待與建議，幾乎都一一實現。」他特別感謝健保署與衛福部對乳癌病友照護的支持，並相信隨著篩檢、精準醫療與標靶治療給付持續擴大，台灣乳癌死亡率未來將可望持續下降。

針對日本市場的授權，台康生技董事長劉理成表示，該公司與日本指標性藥廠簽訂HER2 陽性乳癌生物相似藥EG1206A日本市場授權與商業化協議。根據合約協議，這項合作將可為台康生技創造約新台幣13.2億元的潛在商業價值，且今年年底前將可獲得簽約金，貢獻公司財報。