快訊

午後雷雨來了！5縣市大雨特報 恐一路下到晚上

「勞保年金可拋棄」新措施上路！避免弱勢喪失社會救助資格

是你嗎？1至2月期統一發票千萬特別獎 尚有四張未兌領

聽新聞
0:00 / 0:00

集保：股務事務e櫃台年減排逾4公噸二氧化碳

中央社／ 記者潘智義台北30日電

集保結算所今天表示，「股務事務e櫃台」數位服務，除帶給股東效率，也創造顯著的環境效益。目前已有2109家上市櫃、興櫃及公開發行公司導入使用，全市場股東申辦案件累計已逾11萬件。

集保透過新聞稿說明，以每件申請平均節省5張A4紙張計算，已累積減少約55萬張紙張使用量；換算每年可減少超過4公噸的二氧化碳排放，約當348棵樹一整年的碳吸收量。隨著未來服務持續擴展與應用範圍擴大，減碳效益將顯著提升。

由亞洲企業商會（Enterprise Asia）舉辦，被譽為亞洲ESG（環境保護、社會責任、公司治理）指標性獎項的亞洲企業社會責任獎（Asia ResponsibleEnterpriseAwards, AREA），6月26日在馬來西亞吉隆坡舉辦第16屆頒獎典禮。集保結算所以「股務事務e櫃台：數位新標竿、服務零距離」專案脫穎而出，獲得綠色領導獎（Green Leadership）殊榮，展現台灣金融基礎設施推動數位創新與永續發展的卓越成果。

集保結算所董事長林丙輝強調，從B2B到B2C，打造全民共享的綠色數位服務生態圈，集保不僅致力推動證券市場後台作業數位化與淨零轉型，更透過創新思維實踐數位金融與永續治理雙軸策略，串聯發行公司與廣大投資人，共同打造低碳、高效率且更具包容性的金融服務環境。

集保表示，為了讓全台千萬名投資人對減碳具體有感，將數位服務觸角由法人延伸至一般民眾，建構涵蓋電子投票（eVoting）、股東會視訊會議（eMeeting）、股務事務電子通知（eNotice）、股務事務e櫃台（eCounter）及股東會紀念品電子化服務（eGift）等多元應用數位服務生態系。透過數位憑證與行動簽章技術，讓股東開戶與基本資料變更皆可線上完成。

延伸閱讀

南山人壽股東會展現接軌雄厚實力 淨值比衝上11.3% 續推保障商品 站穩壽險健康第一品牌

威剛連續七年摘下亞洲企業社會責任獎 陳立白榮獲負責任企業領袖獎

凱基銀行「安心購」打造信任新機制 顛覆預付交易模式

葉銀華／台灣服務業的升級路徑

相關新聞

遭駭客入侵 網家PChome回應了

駭客組織Settra在暗網點名，已於6月10日入侵網路家庭PChome網頁、支付系統，對此，網家表示，針對外部流傳之暗網貼文內容，經初步了解，該訊息所指涉內容與母公司系統並無直接關聯，目前亦未發現PChome主站或核心營運系統有遭入侵情形。

央行理監事會太讓人失望 房仲：6月房市慘淡

住商機構統計旗下加盟店6月成交件數，6月比起5月交易減11%，但比去年增加35%，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，央行理監事會在本月並未有進一步鬆綁，外界一片失望下也使得房市呈現慘淡，整體買氣不振，但價格修正依舊有限。

新北580專案再推2海砂屋都更招商 蘆洲、淡水社區加速重建

新北市危險建築物「580專案計畫」持續推動公辦都市更新，繼土城清水案及中和錦和案招商成功後，新北住都中心今天再公告2處海砂屋社區都市更新事業公開評選實施者招商案，包括蘆洲「民義好鄰居」及淡水「山海富邑」，將徵求民間專業團隊投入重建，加速改善危險建築居住環境。

台康雙星臨門 乳癌生物藥獲日本藥廠授權後 7月再獲健保擴大給付

台康生技（6589）雙星臨門，繼HER2陽性乳癌生物相似藥EG1206A與日本藥廠簽訂授權協議後，30日在健保署見證下，再度宣布自7月1日起正式擴大HER2陽性早期乳癌（Early Breast Cancer, EBC）健保給付範圍。

央行理監事會議前觀望 中信房屋：5、6月買氣持平 惟詢問度回升了

中信房屋統計內部成交件數，6月中信房屋在全國交易量相較於5月減少3.8%，較去年同期增加約1.5%。

獨／PChome遭駭客入侵 長達12頁的滲透報告讓350萬用戶個資全都露

駭客組織Settra在暗網點名，已於6月10日入侵PChome網頁、支付系統，取得系統中102GB的內部資料，內容涵蓋350萬名用戶個資、內部系統架構、法遵與稽核文件、人資資料，以及長達9年的營運紀錄。過去，台灣也曾有其他第三方支付業者資料外洩，但是，PChome的Pi錢包是台灣第一家遭到勒索軟體入侵的第三方支付業者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。