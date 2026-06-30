集保：股務事務e櫃台年減排逾4公噸二氧化碳

集保結算所今天表示，「股務事務e櫃台」數位服務，除帶給股東效率，也創造顯著的環境效益。目前已有2109家上市櫃、興櫃及公開發行公司導入使用，全市場股東申辦案件累計已逾11萬件。

集保透過新聞稿說明，以每件申請平均節省5張A4紙張計算，已累積減少約55萬張紙張使用量；換算每年可減少超過4公噸的二氧化碳排放，約當348棵樹一整年的碳吸收量。隨著未來服務持續擴展與應用範圍擴大，減碳效益將顯著提升。

由亞洲企業商會（Enterprise Asia）舉辦，被譽為亞洲ESG（環境保護、社會責任、公司治理）指標性獎項的亞洲企業社會責任獎（Asia ResponsibleEnterpriseAwards, AREA），6月26日在馬來西亞吉隆坡舉辦第16屆頒獎典禮。集保結算所以「股務事務e櫃台：數位新標竿、服務零距離」專案脫穎而出，獲得綠色領導獎（Green Leadership）殊榮，展現台灣金融基礎設施推動數位創新與永續發展的卓越成果。

集保結算所董事長林丙輝強調，從B2B到B2C，打造全民共享的綠色數位服務生態圈，集保不僅致力推動證券市場後台作業數位化與淨零轉型，更透過創新思維實踐數位金融與永續治理雙軸策略，串聯發行公司與廣大投資人，共同打造低碳、高效率且更具包容性的金融服務環境。

集保表示，為了讓全台千萬名投資人對減碳具體有感，將數位服務觸角由法人延伸至一般民眾，建構涵蓋電子投票（eVoting）、股東會視訊會議（eMeeting）、股務事務電子通知（eNotice）、股務事務e櫃台（eCounter）及股東會紀念品電子化服務（eGift）等多元應用數位服務生態系。透過數位憑證與行動簽章技術，讓股東開戶與基本資料變更皆可線上完成。