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央行理監事會議前觀望 中信房屋：5、6月買氣持平 惟詢問度回升了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中信房屋統計內部成交件數，6月集團在國內交易量相較於5月減少3.8%，較去年同期增加約1.5%。中信房屋總經理張世宗指出，6月適逢央行理監事會議前夕，部分民眾選擇暫時觀望，等待政策方向更為明朗後再決定是否進場，再加上梅雨季節到來，也會影響民眾外出看屋的節奏，因此整體交易量與5月相比變化不大，基本維持持平表現。中信房屋／提供
中信房屋統計內部成交件數，6月集團在國內交易量相較於5月減少3.8%，較去年同期增加約1.5%。中信房屋總經理張世宗指出，6月適逢央行理監事會議前夕，部分民眾選擇暫時觀望，等待政策方向更為明朗後再決定是否進場，再加上梅雨季節到來，也會影響民眾外出看屋的節奏，因此整體交易量與5月相比變化不大，基本維持持平表現。中信房屋／提供

中信房屋統計內部成交件數，6月中信房屋在全國交易量相較於5月減少3.8%，較去年同期增加約1.5%。

進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月增1.2%、年增1%；新北市月增2.6%、年增3.7%；桃園市月減4.3%、年增1.3%；台中市月減3.5%、年減3.1%；台南市月增4.4%、年減4%；高雄市月減4.5 %、年減5.5 %。

中信房屋總經理張世宗指出，6月適逢央行理監事會議前夕，部分民眾選擇暫時觀望，等待政策方向更為明朗後再決定是否進場，再加上梅雨季節到來，也會影響民眾外出看屋的節奏，因此整體交易量與5月相比變化不大，基本維持持平表現。

不過張世宗第一線觀察，近期購屋詢問度已有所回升，顯示市場情緒轉趨正向，房市動能亦持續累積、蓄勢待發。

展望後市，張世宗指出，近期台股高檔震盪，讓部分投資人開始考慮獲利了結，並將資金投入相對穩定、具保值特性的房地產市場。同時，在政策面上，本次央行第2季理監事會雖未進一步鬆綁信用管制，但央行總裁楊金龍已明確表示「信用管制就到這裡」，意味後續不會再加碼緊縮，有助提振市場信心。

至於「新青安2.0」，張世宗分析，相關調整雖尚未定案，但起碼政策方向不變，政府支持首購族買房成家的立場明確，觀望已久的首購需求也有機會逐步釋出。

張世宗認為，整體來看，目前在政策不再收緊、經濟景氣穩健的情況下，預期下半年的市場交易量將有望溫和回升。

中信 央行 台中市

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