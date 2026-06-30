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愛山林祝文宇：我錯了，不推讓利案，新建案要邊賣邊漲
愛山林（2540）董事長祝文宇30日在股東會後表示，過去他依直用代銷眼光看房市，這是錯的，所以新建案推出讓利價，市場反應未如他原先想像。
祝文宇強調，現在他的思維轉換了，下半年開始，新推案改採「早鳥價」，之後開工就沒有早鳥的便宜入手價，新建案價格將邊賣邊漲、逐步調高，至於漲多少，就看市場。
對於今年房市，祝文宇指出，下半年不動產市場就是有需求的地方，如桃園龜山A7以北的北部市場，就是價穩；整體交易量認為還是會萎縮，北部市場呈現「價穩量縮」，至於中南部市場，因供給量太大，他自己是還看不到落底訊號，他認為供過於求地方就是會有人殺出，就是會跌，接下來建案交不交得了屋才是重點。
對愛山林來說，祝文宇表示，接下來「在有需求的地方，蓋能增值的好房子」就是愛山林的目標。
他指出，即使政府推出新青安2.0，年輕人還是買不起房；像新加坡就做得很好，將房地產分為兩塊市場，一塊是國民住宅，一塊是市場機制的住宅，兩個市場互不干擾，且價格各自反映各自的需求。
祝文宇表示，反觀台灣，國內住宅政策很亂，像是2012、2013年政府推出的社會住宅–浮洲合宜宅、林口A7，過了禁售期後，前者轉手流通到市場，現在每坪房價變成四、五十萬元，後者從每坪14.5萬元的價格，流通到市場後，現在一坪三、四十萬元，這很不正常，真的有照顧到居住者的權益嗎。
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