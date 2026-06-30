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EG 價揚挹注營運 東聯、中纖、南亞三檔亮燈

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

因原料乙烯價格拉升，大宗化學品乙二醇（EG）現貨牌價上漲至每噸820美元左右，國內主要廠商東聯（1710）、南亞（1303）、中纖（1718）三檔在30日均亮燈收盤。業者表示，先前高價原料帶來的漲價效應，在第2季開始逐步放大、反應於價格上，4、5月獲利動能轉好，法人並正向看待後市表現。

東聯第1季稅後淨損1.27億元，每股淨損0.15元，較上季虧損3.37億元收斂。從4月起，原物料漲幅開始反應於產品價格，挹注東聯4、5月營運。

此外，東聯積極轉型電子級特化品，並宣示今年為「半導體元年」。除電子級二氧化碳導入半導體客戶，旗下的半導體級DB產品，隨客戶需求放大，目前月銷售量增加至160噸，未來隨客戶產線擴張，預期一至兩年內，銷量有望倍數成長。

南亞則於日前表示，第2季除電子材料營收成長外，因 中東戰事，石化產品行情飆升，下游恐慌性備貨，化工、聚酯、塑膠加工等產品量價齊揚。至6月則預期化工產品行情逐漸趨緩，市場將回歸基本面將配合原料供應及市況，調整產線生產、停車定檢等，預期化工產品6月及第3季營收減少。

東聯 南亞 半導體

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