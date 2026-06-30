EG 價揚挹注營運 東聯、中纖、南亞三檔亮燈

駭客組織Settra在暗網點名，已於6月10日入侵PChome網頁、支付系統，取得系統中102GB的內部資料，內容涵蓋350萬名用戶個資、內部系統架構、法遵與稽核文件、人資資料，以及長達9年的營運紀錄。過去，台灣也曾有其他第三方支付業者資料外洩，但是，PChome的Pi錢包是台灣第一家遭到勒索軟體入侵的第三方支付業者。

2026-06-30 13:51