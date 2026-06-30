TOYOTA「新能源漫遊充電 Café Map」 精選台灣北中南三間咖啡廳

和泰汽車自 7 月 1 日起至 9 月 30 日止，展開「TOYOTA 新能源漫遊充電 Café Map」活動。以「從容續航，為日常注入美好能量」為核心概念，特別聯名三家人氣精品咖啡品牌——台北「MKCR山小孩咖啡」、台中「Coffee Stopover」及高雄「Oracle Coffee 神諭咖啡」，串聯全台 7 間門市推出期間限定的 TOYOTA 新能源聯名套餐，並提供 TOYOTA 車主專屬尊榮禮遇，在醇香與永續理念之間，感受 TOYOTA 以穩健續航陪伴每段旅程。

在本次活動中，合作咖啡廳將 TOYOTA新能源車的理念，具體化變成高質感的味覺之旅，針對 TOYOTA的BEV（電池純電車）、PHEV（插電式油電車）、HEV（油電複合動力車）及FCEV（氫燃料電池電動車）等不同選擇，精心設計了期間限定的專屬套餐。