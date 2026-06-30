股轉房效應來了？愛山林祝文宇：沒看到 但「房地產一定等得到」

愛山林（2540）董事長祝文宇30日在股東會後表示，現在還沒有明顯看到股市資金轉房市，不過他認為「股市資金轉房市的趨勢，很快就會來了」。

祝文宇強調，房地產就是就是長線增值財，除了滿足自住外，他在這行超過40年，「房子就是投資工具」，因此長期房市就是看好，因為房地產就是長線抗通膨的增值財，比投資股市簡單多了。

祝文宇指出，現在整個環境就像「大賭場」，這兩年台股漲逾一倍，大家都在炒股，目光被股市吸走了，因此大家不急、想說股市多賺一點再轉進房市，因此「房地產一定等得到」。

不過他指出，這種股市「錢賺錢」的觀念，不動產同樣具備此特質，因為房地產長期能增值又能抗通膨，尤其是預售屋，在通膨的時代，「借1,000萬元只要還600萬元，因為其他被通膨吃掉了」，所以房地產是非常好抗通膨的產品。

這波台股長多、大漲格局，祝文宇指出，2000年之前也發生過同樣現象，當時他就很擔心，現在又來一次，他自己有很大疑問，股票去年至今漲了不只一倍，「未來股利要發多少、股價才跟得上，現在這些股票股價很高，未來還會持續這麼高嗎」。

他認為，現在房市被政府「打到低點」，房價就是底價，不過桃園龜山A7以北的北部市場已經落底了；而今年以來包括土方之亂、中東戰爭造成通膨，營造業又缺工等問題都沒解決，在成本的推升下，接下來北部房市將因成本的關係而上漲。

至於中南部，祝文宇指出，因為中南部土地供給量實在太大，且這波上漲又快又急，他自身是還沒看到落底訊號。

祝文宇表示，房市已經出現流通性的問題，當前政府最該鬆綁的是兩大政策是第二戶房貸成數，以及豪宅門檻，兩大措施應該調整。