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愛山林配息6元 董座祝文宇：央行房市管控遲早要鬆綁

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
愛山林股東會通過配發每股現金股利6元。董事長祝文宇表示，央行房市管制措施「遲早要鬆綁」，尤其第二戶貸款限制與豪宅貸款門檻，應該重新檢討。記者藍鈞達／攝影
愛山林股東會通過配發每股現金股利6元。董事長祝文宇表示，央行房市管制措施「遲早要鬆綁」，尤其第二戶貸款限制與豪宅貸款門檻，應該重新檢討。記者藍鈞達／攝影

愛山林今日召開股東會，會中通過配發每股現金股利6元，其中盈餘分配0.62元、資本公積發放5.38元。董事長祝文宇表示，房市目前雖受信用管制影響而量縮，但中央銀行房市管制措施「遲早要鬆綁」，尤其第二戶貸款限制與豪宅貸款門檻，應該重新檢討。

祝文宇指出，很多民眾不是投資客，而是舊公寓想換新屋、透天想換電梯住宅，卻因名下已有房產而被視為第二戶，貸款條件受限，導致正常換屋需求被卡住。他形容，這就像舊車開久了想換新車，卻因制度限制而沒有機會。他認為，第二戶貸款限制不是單純建商問題，而是許多自住與換屋族都會面臨的現實困境。

至於豪宅貸款限制，祝文宇也認為現行門檻已與市場脫節。他說，近年營建成本、土地成本與房價水準都明顯上升，台北市房價動輒單坪百萬元以上，即便是雙北之外，4000萬元總價在現在市場很普遍。

談到下半年房市，祝文宇表示，市場將呈現「價穩、量縮」格局，但價格能否穩住，關鍵仍在區域需求。有需求支撐的雙北、新竹等地，因人口、就業與自住需求仍在，價格相對穩定；但若供給過多、需求不足，就可能出現殺價。他強調，房價若要明顯下降，必須先看到成本下降，但目前受到營建成本高漲、缺工、土方與國際局勢等因素影響，成本並未回落，房價自然不易大幅下修。

愛山林表示，公司已由過去以代銷為主，逐步轉型為「土地開發與自建」為主軸的建設公司，今年起正式進入自建案交屋收割期。2026年自建案預計交屋金額達160億元，未來兩年交屋量能合計約500億元，五年內自建案總銷金額上看1320億元，目前自建案總量能達4380億元，公司也持續朝千億市值目標邁進。

代銷事業方面，愛山林指出，受政府信用管制影響，今年策略轉為保守穩健經營。公司今年1至5月已創造129億元銷售簽約實績，目前尚可售總銷金額為1112億元；下半年預計推出1809億元代銷案量，區域包括雙北都會區、新莊、淡水、基隆、捷運A6與A7站，以及台北市大同、內湖等地。

祝文宇也提到，近期台股熱絡，讓部分資金停留在股市，他形容現在股市「像一個大賭場」，股市投報看似比房地產更快，但房地產仍具備長期保值與配置價值，等股市波動告一段落後，「由股轉房」趨勢很快會出現，屆時將是房市回溫的最好的時機。

央行 房市 中央銀行

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