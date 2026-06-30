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川湖股東會／美國廠9、10月量產 將增添新動能

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

川湖（2059）30日舉行股東會，該公司美國廠預訂9、10月量產，可望增添新的成長動能，而川湖二廠預計2027年中投產，旗下子公司川益還有第三期與第四期擴產空間，顯示該公司產能已經準備好了，以迎接AI時代的強烈需求。

川湖總經理林淑珍表示，選則美國德州休士頓設廠，主要是看重當地為美國重要工業聚落，基礎設施、供應鏈、物流與人才都較為完善。

川湖執行副總暨發言人王俊強表示，今年營運展望看法不變，AI產業持續正向發展，川湖今年營運「欲小不易」，營收可望逐季成長，全年維持雙位數年增。

川湖在營業報告書中指出，隨AI應用蓬勃發展，包括ASIC（特殊應用積體電路）與GPU（繪圖處理器）所應用的相關產品，對於導軌的創新設計要求更甚以往，且產品問市與替換速度相當快，川湖累積多年技術、研發實力及專利布局能快速具彈性的滿足需求；尤其AI應用新加入者對於川湖的創新產品及技術更加依賴，將持續拓展不同市場與客戶，看好未來成長值得期待。

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