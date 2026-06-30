大聯大股東會通過配息3.8元 看下半年景氣一片光明

IC通路大廠大聯大今天舉行股東常會，通過每股配發現金股息3.8元；大聯大財務長袁興文今天表示，從產業景氣面來看，下半年依舊一片光明。

受惠AI浪潮，大聯大今年以來營運大幅成長，首季歸屬母公司淨利新台幣55.48億元，季增95.1%，比去年同期成長達1.92倍，創歷史新高，單季每股純益3.3元。

大聯大今天股東會進行董事改選，原本預計選出5董4獨董，不過原先規劃的獨董候選人、前美時製藥董事長林羣因個人因素懇辭參選，最後選出5董3獨董，缺額1席獨立董事將於最近1次股東會補選。

大聯大今天改選，新延攬前IBM台灣區總經理童至祥擔任董事，以及前行政院政務委員兼國發會主委劉鏡清擔任獨立董事。

其餘董事當選名單皆為原班人馬，包括大聯大董事長黃偉祥、大聯大副董事長葉福海、前大聯大副董事長曾國棟、大聯大執行長張蓉崗等4席董事；以及前政大企管系教授于卓民、前味全董事長陳永清2席獨立董事。

大聯大在營業報告書中表示，2026年是大聯大從結構性變革邁向價值綜效實現的關鍵里程碑。面對全球經濟調整、地緣政治與AI技術革新等挑戰，公司將由半導體零件通路事業協同帶動，並結合智慧物流與資通訊服務的整合賦能，持續落實全球服務、營運優化、業務優化3大面向。

根據大聯大第2季財測，預估稅後淨利61.47億元至68.24億元，比第1季再成長，每股盈餘介於3.65元至4.06元。

因應公司營運成長與長期策略發展，大聯大今天股東會通過授權董事會，辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR）案，發行額度以不超過1.5億股為限。