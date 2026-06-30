家樂福改名只是第一步？統一雙品牌上線、將重塑零售版圖

統一集團旗下原家樂福正式告別品牌名稱。量販店與超市新品牌於30日正式上線，分別更名為「萬家福」及「樂家康」，宣告家樂福品牌正式走入歷史，也象徵統一集團完成併購後的重要整合里程碑。未來將透過雙品牌策略區隔量販與超市兩大業態，加速整合集團零售資源。

根據營運公司康達盛通官網資訊，新品牌主打「安心的選擇、熟悉的好物，都還在」，強調延續消費者既有的商品與供應體系，涵蓋生鮮食材、零食雜貨、日用品到運動用品，以及在地特色與進口商品等多元品項。同時持續推動「從i開始」永續行動，導入動物友善、有機等商品，強化永續與友善環境的採購方向。

其中，「萬家福」定位大型量販通路，集結生鮮蔬果、熟食烘焙、日用品、家電及進口商品等完整商品組合，鎖定家庭一次購足需求；「樂家康」則聚焦社區型超市經營，提供生鮮、即食餐點、日用品及精選商品，強調貼近社區生活圈，滿足日常便利採買需求。

此次更名也意味著，過去以「家樂福」單一品牌同時經營量販與超市的模式正式劃下句點，未來將透過不同品牌定位，進一步區隔大型家庭採購與社區便利消費市場，反映統一集團整合集團零售版圖後的新經營策略。

品牌調整背後，也延續統一近年對家樂福通路的整併規畫。2025年間，家樂福共關閉九家門市，涵蓋量販店、便利購超市及高端超市Mia C'bon等不同業態。統一董事長羅智先指出，部分門市調整主因來自房東另有規劃，並非單純縮減規模。他強調，關店後整體營收並未受到影響，顯示部分門市配置過去可能存在「一廂情願」的情況，未來展店與否並非優先考量，重點在於經營模式本身。

羅智先也觀察，現今量販與超市的經營環境已與過去明顯不同，隨著人口結構改變，「一人一戶」家庭比例已達三分之一，對量販店經營形成挑戰，尤其大型賣場在坪效與商品配置上更需調整。他認為，無論是量販、超市或超商業態，未來關鍵不在規模擴張，而在於如何回應獨居與小家庭的消費需求。

除了實體通路重整，會員整合更是統一零售布局的核心工程。2025年9月，家樂福逾千萬會員正式併入統一集團「uniopen」會員生態圈，使集團會員規模逼近2,000萬人。整合後，會員點數可於7-ELEVEN、康是美、星巴克、博客來、夢時代購物中心等超過14個品牌跨通路累點、兌點與使用，形成更完整的零售生態系。

業界認為，會員整合的價值不僅在於規模擴張，更關鍵在於打通跨通路消費數據。透過整合集團旗下便利商店、量販、超市、藥妝、咖啡及電商等消費紀錄，統一得以更完整描繪消費者行為輪廓，進一步推動跨品牌促銷、個人化推薦與精準會員經營，提升零售綜效。

回顧交易歷程，統一企業集團於2023年6月30日完成收購台灣家樂福股權，由統一企業及統一超分別持有49.5%及10.5%股權，合計取得六成股份，並成為台灣家樂福唯一股東。歷經三年整合，如今正式以「萬家福」與「樂家康」雙品牌接棒，不僅代表家樂福品牌正式退場，也宣告統一集團零售版圖整合邁入新階段。