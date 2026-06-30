快訊

奈及利亞校園恐攻釀3死！槍手闖考場擄人 學生驚恐逃命畫面曝

卓榮泰稱三鶯線通車昨天才接到行程 新北市府：上周宣布就已邀請

世足賽／摩洛哥PK大戰險勝荷蘭 再次晉級16強迎戰加拿大

聽新聞
0:00 / 0:00

家樂福改名只是第一步？統一雙品牌上線、將重塑零售版圖

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

統一集團旗下原家樂福正式告別品牌名稱。量販店與超市新品牌於30日正式上線，分別更名為「萬家福」及「樂家康」，宣告家樂福品牌正式走入歷史，也象徵統一集團完成併購後的重要整合里程碑。未來將透過雙品牌策略區隔量販與超市兩大業態，加速整合集團零售資源。

根據營運公司康達盛通官網資訊，新品牌主打「安心的選擇、熟悉的好物，都還在」，強調延續消費者既有的商品與供應體系，涵蓋生鮮食材、零食雜貨、日用品到運動用品，以及在地特色與進口商品等多元品項。同時持續推動「從i開始」永續行動，導入動物友善、有機等商品，強化永續與友善環境的採購方向。

其中，「萬家福」定位大型量販通路，集結生鮮蔬果、熟食烘焙、日用品、家電及進口商品等完整商品組合，鎖定家庭一次購足需求；「樂家康」則聚焦社區型超市經營，提供生鮮、即食餐點、日用品及精選商品，強調貼近社區生活圈，滿足日常便利採買需求。

此次更名也意味著，過去以「家樂福」單一品牌同時經營量販與超市的模式正式劃下句點，未來將透過不同品牌定位，進一步區隔大型家庭採購與社區便利消費市場，反映統一集團整合集團零售版圖後的新經營策略。

品牌調整背後，也延續統一近年對家樂福通路的整併規畫。2025年間，家樂福共關閉九家門市，涵蓋量販店、便利購超市及高端超市Mia C'bon等不同業態。統一董事長羅智先指出，部分門市調整主因來自房東另有規劃，並非單純縮減規模。他強調，關店後整體營收並未受到影響，顯示部分門市配置過去可能存在「一廂情願」的情況，未來展店與否並非優先考量，重點在於經營模式本身。

羅智先也觀察，現今量販與超市的經營環境已與過去明顯不同，隨著人口結構改變，「一人一戶」家庭比例已達三分之一，對量販店經營形成挑戰，尤其大型賣場在坪效與商品配置上更需調整。他認為，無論是量販、超市或超商業態，未來關鍵不在規模擴張，而在於如何回應獨居與小家庭的消費需求。

除了實體通路重整，會員整合更是統一零售布局的核心工程。2025年9月，家樂福逾千萬會員正式併入統一集團「uniopen」會員生態圈，使集團會員規模逼近2,000萬人。整合後，會員點數可於7-ELEVEN、康是美、星巴克、博客來、夢時代購物中心等超過14個品牌跨通路累點、兌點與使用，形成更完整的零售生態系。

業界認為，會員整合的價值不僅在於規模擴張，更關鍵在於打通跨通路消費數據。透過整合集團旗下便利商店、量販、超市、藥妝、咖啡及電商等消費紀錄，統一得以更完整描繪消費者行為輪廓，進一步推動跨品牌促銷、個人化推薦與精準會員經營，提升零售綜效。

回顧交易歷程，統一企業集團於2023年6月30日完成收購台灣家樂福股權，由統一企業及統一超分別持有49.5%及10.5%股權，合計取得六成股份，並成為台灣家樂福唯一股東。歷經三年整合，如今正式以「萬家福」與「樂家康」雙品牌接棒，不僅代表家樂福品牌正式退場，也宣告統一集團零售版圖整合邁入新階段。

家樂福 超市 統一集團

延伸閱讀

量販改名「萬家福」、超市叫「樂家康」？ 家樂福：敬請期待

統一為何選「萬家福」？消失18年本土量販品牌意外復活 背後藏三盤算

招牌拆到只剩「Carre」…家樂福改名倒數 網見1細節不捨：要告別才發現

葉銀華／台灣服務業的升級路徑

相關新聞

央行理監事會太讓人失望 房仲：6月房市慘淡

住商機構統計旗下加盟店6月成交件數，6月比起5月交易減11%，但比去年增加35%，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，央行理監事會在本月並未有進一步鬆綁，外界一片失望下也使得房市呈現慘淡，整體買氣不振，但價格修正依舊有限。

高薪只排第三 暑期打工最在意這件事 「縫隙打工」成新趨勢

暑假打工潮來臨，全台最大打工兼職平台「小雞上工」公布2026暑期求職趨勢，今年站內暑期相關職缺平均時薪達228元，是近3年新高，較基本時薪196元高出約16%。其中，近6成企業表示有提高時薪來吸引求職者，但仍有 73.4% 企業表示人力招募困難。小雞上工觀察，高時薪雖具吸引力，但對於Z世代求職者而言，高薪已不是唯一考量，工作彈性、通勤便利與可短期配合等條件同樣重要。

台中建案「買貴退差價」引發巿場關注 台中市不動產開發公會發聲了

面對政府打房，近日台中市部分建案以「買貴退差價」及大幅讓利等銷售方式，引發外界對房市高度關注與討論。對此，台中市不動產建築開發公會30日發布聲明表示，尊重個別企業的市場策略，讓消費者有多元選擇，但呼籲產業界應共同維護市場秩序與消費信心，避免因短期操作造成市場誤判與非理性恐慌。

統一為何選「萬家福」？消失18年本土量販品牌意外復活 背後藏三盤算

統一集團正式讓「家樂福」品牌走入歷史，市場第一時間關注的是新名稱「萬家福」與「樂家康」。但真正值得玩味的是，統一最終選擇的「萬家福」，並非全新品牌，而是曾在台灣量販市場存在、卻早在18年前退出市場的本土老品牌。這場看似單純的改名背後，反映的不只是品牌更替，更折射出台灣量販產業近30年的興衰變化，以及統一接手後對零售布局的重新思考。

連日豪雨台中水稻、苦瓜及釀酒葡萄受災 損害程度7%

連日豪雨影響，台中農作物有水稻、苦瓜及釀酒葡萄受損，包括作物倒伏、水傷及落果，台中市農業局統計，目前農作物災害報告被害面積約21.1公頃，損害程度7%，損失金額約35.2萬元。

迎戰極端氣候三欣園藝建智慧溫室 全自動萵苣生產線年增產值4千萬

面對極端氣候頻繁、颱風豪雨衝擊農業生產，如何穩定供應蔬菜已成為農業轉型重要課題。嘉義縣大林鎮三欣園藝事業公司打造智慧溫室，導入國際先進的自動化水耕栽培技術，建置國內少見的萵苣全自動一貫化生產系統，不僅可大幅降低人力需求，更可提升4倍產能，為台灣設施農業及糧食韌性樹立新典範。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。