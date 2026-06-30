台股吸走房市資金！愛山林祝文宇：全民瘋股像大賭場 代銷業很痛苦

愛山林（2540）董事長祝文宇30日表示，房市資金都被股市吸走了，許多客戶都想先把錢拿去買股票，所以代銷業「非常辛苦、也非常痛苦」，但現在政策可以說是有點怪，全民都在瘋股，自己從小被教育不要「賭」，但整個環境像一個大賭場，這並不健康，萬一股市下殺將會非常可怕。

祝文宇表示，政府希望股市表現亮眼，卻對房地產祭出嚴格限制，很多人想買資產卻不准買資產，形成市場失衡，但事實上，這一波台股大漲，真正受惠的多為中高資產族群，小投資人未必賺到錢，因此近期房市買氣主要集中在高資產客層，豪宅產品買氣率先回溫，反觀一般住宅市場仍相對保守，也讓目前房市呈現「中高總價、豪宅產品率先回溫」的特殊現象。

談到近期股市走勢，祝文宇進一步表示，過去台股曾大跌2,000多點，造成不少投資人跳樓，很擔心這種事情再度發生，如今股市短時間內大漲一倍，非常瘋狂可怕，自己對股票也有很大的疑問，因為許多公司每年都要配很多股利，但要多少年股價才能回來。

祝文宇表示，相較股市，其實看房地產輕鬆也簡單多了，因為房地產主要取決於區域發展與需求，只要有需求，房價就具支撐，所以公司也不會聚焦業外投資，轉注房地產本業。

另一方面，通膨趨勢下，房地產保值抗跌，以前買房子的人，哪一個人沒有賺到錢，只是多與少的問題，房地產並不是看短期，只要長期都會有增值，所以房地產其實也可以「錢滾錢」。

談到政策面上，祝文宇認為，央行勢鬆綁信用管制只是時間問題，其中最優先應調整的是第二戶貸款限制，許多民眾居住在沒有電梯、沒有車位的老舊公寓，原本有換屋需求，卻因第二戶貸款限制而無法順利購屋，這個狀況很嚴重。

再來，應該調整豪宅認定門檻，目前台北市7,000萬元、新北市6,000萬元、其他縣市4,000萬元已多年未調整，在營建成本與房價持續上漲下，許多住宅早已因價格被劃入豪宅範圍，這迫使民眾房子只能越買越小。

此外，許多人想等都更，但也很難，因為不少都更案因利潤不足而難以推動，建議政府提高都市更新容積獎勵，將容積率提高至300%，增加都更誘因，加速城市更新腳步，也有助改善居住安全與都市景觀。

展望房市發展，祝文宇表示，長期一定看好房市，只是被政策壓抑，今年房市預期是「價穩量縮」格局，但「價穩」是在有需求的區域，供過於求的區域將出現「多殺多」情況。其中雙北市因剛性需求穩定，市場相對健康，而新北市近年大力發展公共建設持續，公司也已在桃園A7重劃區購入兩塊土地、合計逾7,000坪，今年將推出「AI都會城」新案。

他也指出，建商目前面臨營建成本居高不下的壓力，因此不敢輕易降價，較合理的方式應是「邊賣邊漲」，讓早期購屋者享有較低價格，後續再隨造價逐步調整售價，較符合市場供需機制。