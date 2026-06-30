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台中建案「買貴退差價」引發巿場關注 台中市不動產開發公會發聲了

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中部分建案以「買貴退差價」及大幅讓利等銷售方式，引發外界對房市高度關注與討論。業者提供
台中部分建案以「買貴退差價」及大幅讓利等銷售方式，引發外界對房市高度關注與討論。業者提供

面對政府打房，近日台中市部分建案以「買貴退差價」及大幅讓利等銷售方式，引發外界對房市高度關注與討論。對此，台中市不動產建築開發公會30日發布聲明表示，尊重個別企業的市場策略，讓消費者有多元選擇，但呼籲產業界應共同維護市場秩序與消費信心，避免因短期操作造成市場誤判與非理性恐慌。

台中市不動產建築開發公會理事⾧謝麟兒指出，目前整體不動產市場確實受到中央銀行信用管制、金融授信趨嚴、房貸排撥時間拉⾧及消費者觀望氣氛升高等因素影響，交易速度放緩已屬全國性現象。然而，台中整體城市發展基礎、重大建設推進、人口移入及產業投資動能仍具相當支撐，市場並非外界所形容的全面性崩跌。

謝麟兒強調，房地產產業牽動金融、營造、建材、設計、就業及地方經濟發展甚鉅，屬高度連動性產業。若市場過度聚焦個案價格操作，甚至形成相互競價、非理性讓利的風氣，因個案成本及公司政策差異影響終端售價，除可能誤導消費者預期，亦恐影響已購客戶權益與整體金融授信穩定，對產業⾧期發展並非正向。

謝麟兒表示，台中市多年來持續提升建築品質與城市美學，建築業深耕「客戶經營」與「粉絲文化」，設立品牌會館，除了硬體不斷創新與升級，並藉由軟實力圈粉，以提升品牌黏著度。無論住宅規劃或大型公共建設，皆朝向更精緻、多元與國際化方向發展，此成果得來不易，需要整體產業共同維護。

公會也呼籲會員與業界同仁，面對市場景氣循環，應以理性、穩健及負責任的態度因應，回歸產品品質、建築規劃、企業品牌與服務價值的良性競爭，提供消費者更健康舒適的住宅選擇，共同維護台中房市⾧期穩定發展與市民居住信心。

台中市 台中 中央銀行

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