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統一為何選「萬家福」？消失18年本土量販品牌意外復活 背後藏三盤算

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
家樂福7月1日改名進入最後倒數。聯合報系資料照
家樂福7月1日改名進入最後倒數。聯合報系資料照

統一集團正式讓「家樂福」品牌走入歷史，市場第一時間關注的是新名稱「萬家福」與「樂家康」。但真正值得玩味的是，統一最終選擇的「萬家福」，並非全新品牌，而是曾在台灣量販市場存在、卻早在18年前退出市場的本土老品牌。這場看似單純的改名背後，反映的不只是品牌更替，更折射出台灣量販產業近30年的興衰變化，以及統一接手後對零售布局的重新思考。

「萬家福」對不少四、五年級生而言並不陌生。這個本土量販品牌最早可追溯至1991年，當時由台北迪化街商人集資在新北市三重成立「新迪化街大賣場」，1993年正式更名為萬家福，成為台灣早期本土量販代表之一。鼎盛時期曾陸續進軍新竹、台中、基隆等地，一度與當時同樣快速崛起的萬客隆、家樂福、大潤發等量販品牌共同瓜分市場。

不過，隨著台灣量販市場競爭逐漸白熱化，加上外資與大型財團持續擴張，缺乏資本優勢的萬家福最終不敵市場競爭，2008年正式退出市場，距今已消失18年。如今這個曾退出市場的老品牌，卻在統一接手家樂福後重新復活，也讓外界好奇統一此次命名背後究竟有何考量。

市場人士觀察，統一此次選擇「萬家福」，首先考量的可能是降低品牌轉換成本。家樂福在台灣深耕近40年，累積高度消費者認知，若完全改採全新品牌名稱，勢必需要投入更大行銷成本重新建立市場印象；相較之下，「萬家福」本身帶有台灣消費者熟悉的零售記憶，有助縮短消費者適應期。

其次，從最新官網內容來看，「萬家福」被賦予「萬種商品、萬種幸福」全新品牌定位，顯示統一此次並非單純沿用舊名稱，而是重新賦予品牌新的零售意涵。相較過去家樂福較偏向歐系量販賣場印象，統一顯然希望透過更本土化、生活化的品牌語言，重新建立與消費者之間的連結。

更值得注意的是，統一此次並未只更換品牌名稱，而是同步將原本整合在家樂福體系下的量販與超市通路，拆分為「萬家福」與「樂家康」雙品牌架構。市場認為，這也反映大型量販店模式正面臨轉型壓力。在電商、超商、即時配送及社區型超市持續崛起下，過去依賴大規模一次採購的傳統量販模式，已逐漸被更碎片化、多頻次的消費習慣取代。

回顧台灣量販市場發展，從早年的萬客隆、萬家福，到近年大潤發納入全聯體系，如今家樂福品牌也正式退出台灣市場。隨統一重新啟用「萬家福」品牌，某種程度不只是品牌更替，更反映台灣大型量販通路正進入新一輪轉型階段。

大潤發 統一集團 家樂福

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