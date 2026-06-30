快訊

奈及利亞校園恐攻釀3死！槍手闖考場擄人 學生驚恐逃命畫面曝

卓榮泰稱三鶯線通車昨天才接到行程 新北市府：上周宣布就已邀請

世足賽／摩洛哥PK大戰險勝荷蘭 再次晉級16強迎戰加拿大

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國人氣IP早午餐兄弟來了！寶雅推六款聯名商品衝買氣

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
韓國人氣IP早午餐兄弟來了！寶雅推六款聯名商品衝買氣。寶雅／提供
韓國人氣IP早午餐兄弟來了！寶雅推六款聯名商品衝買氣。寶雅／提供

瞄準IP聯名商機，寶雅（5904）旗下POYA BUY寶雅線上買首度攜手韓國人氣IP「BRUNCH BROTHER早午餐兄弟」，推出六款聯名生活用品，以加價購方式吸引消費者。活動自7月1日起至9月1日止，全站單筆消費滿299元，即可加價199元起購買聯名商品，藉由限定周邊帶動暑期買氣。

寶雅表示，本次聯名採免集點、直接加價購模式，推出大頭擦手巾、小鴨收納包、吐司抱枕及雙面冰霸杯等六款限定商品，希望透過高人氣IP與實用生活用品結合，提升消費者購物體驗，並進一步帶動線上平台會員消費。

「BRUNCH BROTHER早午餐兄弟」是近年韓國人氣療癒系IP，以吐司、小鴨等角色及簡約插畫風格受到年輕族群喜愛，近年也積極跨足生活用品及品牌聯名市場。寶雅此次導入韓國熱門IP，看準暑假檔期及IP經濟熱潮，希望藉由聯名商品吸引年輕消費客群。

此次聯名主打「沁涼一夏冰霸杯」，採900毫升大容量設計，使用304不鏽鋼材質，推出「吐司小鴨」及「夏日」兩款圖樣。活動期間，消費者單筆消費滿299元，可加價599元購買限定款冰霸杯。

此外，寶雅同步推出暑期促銷活動，7月1日至8月4日期間，POYA BUY寶雅線上買全站單筆消費滿777元，並選擇門市取貨，即可參加離子淨膚儀抽獎，希望透過聯名商品與滿額抽獎雙重促銷，進一步帶動暑假檔期業績。

品牌 韓國 寶雅

延伸閱讀

Global Mall 搶攻暑假商機 祭500場親子活動、刷卡最高回饋8%

momo「77樂購季」起跑 參加台東熱氣球活動 力求開啟下半年旺季

遠百超級年中慶開跑 攜手中國信託最高回饋16%

遠百超級年中慶登場 歡慶60周年攜手中國信託最高回饋16%

相關新聞

央行理監事會太讓人失望 房仲：6月房市慘淡

住商機構統計旗下加盟店6月成交件數，6月比起5月交易減11%，但比去年增加35%，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，央行理監事會在本月並未有進一步鬆綁，外界一片失望下也使得房市呈現慘淡，整體買氣不振，但價格修正依舊有限。

高薪只排第三 暑期打工最在意這件事 「縫隙打工」成新趨勢

暑假打工潮來臨，全台最大打工兼職平台「小雞上工」公布2026暑期求職趨勢，今年站內暑期相關職缺平均時薪達228元，是近3年新高，較基本時薪196元高出約16%。其中，近6成企業表示有提高時薪來吸引求職者，但仍有 73.4% 企業表示人力招募困難。小雞上工觀察，高時薪雖具吸引力，但對於Z世代求職者而言，高薪已不是唯一考量，工作彈性、通勤便利與可短期配合等條件同樣重要。

台中建案「買貴退差價」引發巿場關注 台中市不動產開發公會發聲了

面對政府打房，近日台中市部分建案以「買貴退差價」及大幅讓利等銷售方式，引發外界對房市高度關注與討論。對此，台中市不動產建築開發公會30日發布聲明表示，尊重個別企業的市場策略，讓消費者有多元選擇，但呼籲產業界應共同維護市場秩序與消費信心，避免因短期操作造成市場誤判與非理性恐慌。

統一為何選「萬家福」？消失18年本土量販品牌意外復活 背後藏三盤算

統一集團正式讓「家樂福」品牌走入歷史，市場第一時間關注的是新名稱「萬家福」與「樂家康」。但真正值得玩味的是，統一最終選擇的「萬家福」，並非全新品牌，而是曾在台灣量販市場存在、卻早在18年前退出市場的本土老品牌。這場看似單純的改名背後，反映的不只是品牌更替，更折射出台灣量販產業近30年的興衰變化，以及統一接手後對零售布局的重新思考。

連日豪雨台中水稻、苦瓜及釀酒葡萄受災 損害程度7%

連日豪雨影響，台中農作物有水稻、苦瓜及釀酒葡萄受損，包括作物倒伏、水傷及落果，台中市農業局統計，目前農作物災害報告被害面積約21.1公頃，損害程度7%，損失金額約35.2萬元。

迎戰極端氣候三欣園藝建智慧溫室 全自動萵苣生產線年增產值4千萬

面對極端氣候頻繁、颱風豪雨衝擊農業生產，如何穩定供應蔬菜已成為農業轉型重要課題。嘉義縣大林鎮三欣園藝事業公司打造智慧溫室，導入國際先進的自動化水耕栽培技術，建置國內少見的萵苣全自動一貫化生產系統，不僅可大幅降低人力需求，更可提升4倍產能，為台灣設施農業及糧食韌性樹立新典範。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。