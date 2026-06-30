韓國人氣IP早午餐兄弟來了！寶雅推六款聯名商品衝買氣

瞄準IP聯名商機，寶雅（5904）旗下POYA BUY寶雅線上買首度攜手韓國人氣IP「BRUNCH BROTHER早午餐兄弟」，推出六款聯名生活用品，以加價購方式吸引消費者。活動自7月1日起至9月1日止，全站單筆消費滿299元，即可加價199元起購買聯名商品，藉由限定周邊帶動暑期買氣。

寶雅表示，本次聯名採免集點、直接加價購模式，推出大頭擦手巾、小鴨收納包、吐司抱枕及雙面冰霸杯等六款限定商品，希望透過高人氣IP與實用生活用品結合，提升消費者購物體驗，並進一步帶動線上平台會員消費。

「BRUNCH BROTHER早午餐兄弟」是近年韓國人氣療癒系IP，以吐司、小鴨等角色及簡約插畫風格受到年輕族群喜愛，近年也積極跨足生活用品及品牌聯名市場。寶雅此次導入韓國熱門IP，看準暑假檔期及IP經濟熱潮，希望藉由聯名商品吸引年輕消費客群。

此次聯名主打「沁涼一夏冰霸杯」，採900毫升大容量設計，使用304不鏽鋼材質，推出「吐司小鴨」及「夏日」兩款圖樣。活動期間，消費者單筆消費滿299元，可加價599元購買限定款冰霸杯。

此外，寶雅同步推出暑期促銷活動，7月1日至8月4日期間，POYA BUY寶雅線上買全站單筆消費滿777元，並選擇門市取貨，即可參加離子淨膚儀抽獎，希望透過聯名商品與滿額抽獎雙重促銷，進一步帶動暑假檔期業績。