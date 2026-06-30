連日豪雨台中水稻、苦瓜及釀酒葡萄受災 損害程度7%

連日豪雨影響，台中農作物有水稻、苦瓜及釀酒葡萄受損，包括作物倒伏、水傷及落果，台中市農業局統計，目前農作物災害報告被害面積約21.1公頃，損害程度7%，損失金額約35.2萬元。

台中市農業局表示，截自昨天下午4時，各區公所查報農作物災害報告被害面積共21.1公頃，損害程度7%，損失金額35.2萬元；受損作物以一期水稻較嚴重，受害面積21.1公頃，損失金額12.1萬元，其次苦瓜及釀酒葡萄。

農業局說，農作受損主因為稻作倒伏、水傷及落果等導致，依各區公所查報情形，台中市各類作物尚未達救助標準，市府持續關注農作物損失情形。