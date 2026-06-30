愛山林通過每股配發6元現金股利 祝文宇：下半年逾1800億代銷案釋出

愛山林（2540）30日舉行股東常會，由董事長祝文宇親自主持。會中承認2025年財務報表，並通過配發每股現金股利6元，包含盈餘分配0.62元、資本公積發放5.38元。

愛山林表示，公司經營策略已成功轉型為以「土地開發與自建」為主軸的建設公司，今年起正式迎來全面交屋潮，2026年自建案預計交屋總金額達160億元，五年內自建案總銷金額更上看1,320億元，目前自建案總量能達4,380億元，展現挑戰千億市值的強烈雄心。

愛山林指出，隨著自建案完工量逐年爆發，未來公司營收結構將調整為「建設事業為主、代銷事業為輔」。數據顯示，愛山林未來房產動能強勁，今年自建案預計交屋達 160億元，未來2年內預估交屋總金額合計達500億元，以及未來5年內自建案總銷金額預估高達 1,320億元。

愛山林表示，受政府房市信用管制措施影響，愛山林在代銷事業上趨向保守穩健經營。今年1至5月已創造129億元銷售簽約實績，目前尚可售總銷金額為1,112億元。

展望下半年，愛山林預計推出高達1,809億元的代銷案量；愛山林指出，未來集團推案重心聚焦於具備極高競爭優勢的雙北市都會區及核心重劃區，包括自建案、新莊、淡水、基隆、捷運A6與A7站，以及台北市大同區、內湖區等，憑藉優質地段與產品力正面迎戰市場變化。

為響應政府「婚育宅」政策，愛山林今年特別推出「挺青年購屋」方案，務實協助受薪階級、首購族減輕自備款、裝修款與交屋款的資金壓力。該方案推出短短幾個月，已在市場上創造出亮麗的銷售佳績。

布局方面，愛山林今年攜手建商插旗公部門千億級聯開案；在土地儲備方面，未來五年主要可開發土地資源，集中在雙北市、基隆，並將積極參與公部門大型開發投標案。

愛山林目前已取得多個指標性百億甚至千億級項目，包括第一新北十四張站暨南機廠捷運開發案，為國內規模最大捷運聯開案，未來總銷上看數千億元。第二中正紀念堂捷四聯開案，為百億級精華地段開發。第三南港台電CR1公辦都更案，未來總銷金額上看數百億元。第四中山長春案，以當地每坪行情約160萬元估算，市場預估全案總銷約150億元。

台灣5月消費者物價指數（CPI）年增率達2.2%，創下近14個月以來新高，再度突破2%的通膨警戒線。在全球通膨壓力未減、加上台股近期劇烈震盪的背景下，由股轉房已成避險新選擇，愛山林指出，旗下接待中心賞屋人潮明顯逆勢增加。

愛山林董事長祝文宇表示，相較於其他波動劇烈的資產，房地產具備極佳的保值與長期配置特性，特別是雙北市，在人口與就業需求穩定，加上營建成本持續攀升的雙重支撐下，整體房價長期仍具備實質支撐力，公司對未來長期發展保持審慎樂觀。