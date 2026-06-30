快訊

美前副國務卿坎伯揭「美伊戰爭對台海影響」 中國是贏家、輸家也在印太

甜到爆！日圓兌美元失守162關卡 國銀曝未來走勢

昔日出庭喊「撒謊下地獄」！前反骨男孩孫生涉4性侵案 2罪共判1年4月

聽新聞
0:00 / 0:00

愛山林通過每股配發6元現金股利 祝文宇：下半年逾1800億代銷案釋出

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
愛山林30日舉行股東常會，由董事長祝文宇親自主持。會中承認2025年財務報表，並通過配發每股現金股利6元，包含盈餘分配0.62元、資本公積發放5.38元。記者陳美玲／攝影
愛山林30日舉行股東常會，由董事長祝文宇親自主持。會中承認2025年財務報表，並通過配發每股現金股利6元，包含盈餘分配0.62元、資本公積發放5.38元。記者陳美玲／攝影

愛山林（2540）30日舉行股東常會，由董事長祝文宇親自主持。會中承認2025年財務報表，並通過配發每股現金股利6元，包含盈餘分配0.62元、資本公積發放5.38元。

愛山林表示，公司經營策略已成功轉型為以「土地開發與自建」為主軸的建設公司，今年起正式迎來全面交屋潮，2026年自建案預計交屋總金額達160億元，五年內自建案總銷金額更上看1,320億元，目前自建案總量能達4,380億元，展現挑戰千億市值的強烈雄心。

愛山林指出，隨著自建案完工量逐年爆發，未來公司營收結構將調整為「建設事業為主、代銷事業為輔」。數據顯示，愛山林未來房產動能強勁，今年自建案預計交屋達 160億元，未來2年內預估交屋總金額合計達500億元，以及未來5年內自建案總銷金額預估高達 1,320億元。

愛山林表示，受政府房市信用管制措施影響，愛山林在代銷事業上趨向保守穩健經營。今年1至5月已創造129億元銷售簽約實績，目前尚可售總銷金額為1,112億元。

展望下半年，愛山林預計推出高達1,809億元的代銷案量；愛山林指出，未來集團推案重心聚焦於具備極高競爭優勢的雙北市都會區及核心重劃區，包括自建案、新莊、淡水、基隆、捷運A6與A7站，以及台北市大同區、內湖區等，憑藉優質地段與產品力正面迎戰市場變化。

為響應政府「婚育宅」政策，愛山林今年特別推出「挺青年購屋」方案，務實協助受薪階級、首購族減輕自備款、裝修款與交屋款的資金壓力。該方案推出短短幾個月，已在市場上創造出亮麗的銷售佳績。

布局方面，愛山林今年攜手建商插旗公部門千億級聯開案；在土地儲備方面，未來五年主要可開發土地資源，集中在雙北市、基隆，並將積極參與公部門大型開發投標案。

愛山林目前已取得多個指標性百億甚至千億級項目，包括第一新北十四張站暨南機廠捷運開發案，為國內規模最大捷運聯開案，未來總銷上看數千億元。第二中正紀念堂捷四聯開案，為百億級精華地段開發。第三南港台電CR1公辦都更案，未來總銷金額上看數百億元。第四中山長春案，以當地每坪行情約160萬元估算，市場預估全案總銷約150億元。

台灣5月消費者物價指數（CPI）年增率達2.2%，創下近14個月以來新高，再度突破2%的通膨警戒線。在全球通膨壓力未減、加上台股近期劇烈震盪的背景下，由股轉房已成避險新選擇，愛山林指出，旗下接待中心賞屋人潮明顯逆勢增加。

愛山林董事長祝文宇表示，相較於其他波動劇烈的資產，房地產具備極佳的保值與長期配置特性，特別是雙北市，在人口與就業需求穩定，加上營建成本持續攀升的雙重支撐下，整體房價長期仍具備實質支撐力，公司對未來長期發展保持審慎樂觀。

董事長

延伸閱讀

半導體擴張需求旺…商用不動產上半年衝1591億元 直逼去年全年交易規模

長鑫存儲傳拿下騰訊近千億供貨大單 正推進科創板上市

台股6萬點非誇大…AI盈餘催生台積電3000元！尤昭文「1/3配置法」：0050和00910及這個

外資單周拋售台股110.4億美元 創今年最多

相關新聞

央行理監事會太讓人失望 房仲：6月房市慘淡

住商機構統計旗下加盟店6月成交件數，6月比起5月交易減11%，但比去年增加35%，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，央行理監事會在本月並未有進一步鬆綁，外界一片失望下也使得房市呈現慘淡，整體買氣不振，但價格修正依舊有限。

連日豪雨台中水稻、苦瓜及釀酒葡萄受災 損害程度7%

連日豪雨影響，台中農作物有水稻、苦瓜及釀酒葡萄受損，包括作物倒伏、水傷及落果，台中市農業局統計，目前農作物災害報告被害面積約21.1公頃，損害程度7%，損失金額約35.2萬元。

迎戰極端氣候三欣園藝建智慧溫室 全自動萵苣生產線年增產值4千萬

面對極端氣候頻繁、颱風豪雨衝擊農業生產，如何穩定供應蔬菜已成為農業轉型重要課題。嘉義縣大林鎮三欣園藝事業公司打造智慧溫室，導入國際先進的自動化水耕栽培技術，建置國內少見的萵苣全自動一貫化生產系統，不僅可大幅降低人力需求，更可提升4倍產能，為台灣設施農業及糧食韌性樹立新典範。

家樂福正式退出台灣！統一凌晨官網上線 「萬家福、樂家康」

陪伴台灣消費市場近40年的家樂福（Carrefour）品牌正式走入歷史。隨法國 Carrefour 品牌授權於6月30日到期，統一集團30日凌晨全面啟動品牌切換作業，量販店正式更名為「萬家福（Prosperity Plaza）」、超市體系則改為「樂家康（Uni-Prosperity）」。

精工守護・愛在台中！亞昕集團捐贈354萬消防物資共築城市安全防護網

堅持職人精工的亞昕集團（5213），29日於台中市舉行「消防物資捐贈儀式」。由亞昕集團董事長姚政岳、國原營造董事長陳其德及維昕國際建築董事長張維珍代表出席，將象徵守護力量的救護資源捐贈給台中市政府消防局，由消防局局長孫福佑代表受贈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。