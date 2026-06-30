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愛山林股東會／正式轉型建商！自建案進入收割期 挑戰千億市值

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
愛山林30日召開股東會。記者朱曼寧／攝影
愛山林30日召開股東會。記者朱曼寧／攝影

愛山林（2540）30日召開股東會，由董事長祝文宇主持，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利6元，祝文宇表示，今年起自建案交屋量達160億元，案量全面超越代銷，已成功轉型為以「土地開發與自建」為主軸的建設公司，而目前自建案總量能達4,380億元，展現挑戰千億市值的強烈雄心。

愛山林表示，隨著自建案完工量逐年爆發，未來公司營收結構將調整為「建設事業為主、代銷事業為輔」，未來2年內預估交屋總金額達500億元，未來5年內預估自建案總銷達1,320億元。

代銷事業上，愛山林表示，受政府房市信用管制措施影響，趨向保守穩健經營，今年前五月銷售簽約129億元，目前尚可售總銷金額為1,112億元。

展望下半年，愛山林表示，預計推出高達1,809億元的代銷案量。推案重心聚焦於具備極高競爭優勢的雙北都會區及核心重劃區，包括自建案、新莊、淡水、基隆、捷運A6與A7站，以及台北市大同區、內湖區等，憑藉優質地段與產品力正面迎戰市場變化。

另，為響應政府「婚育宅」政策，愛山林今年特別推出「挺青年購屋」方案，務實協助受薪階級、首購族減輕自備款、裝修款與交屋款的資金壓力，愛山林表示，該方案推出短短幾個月，已在市場上創造出亮麗的銷售佳績。

在土地儲備方面，愛山林表示，未來五年主要可開發土地資源，集中在雙北區域與基隆，並將積極參與公部門大型開發投標案。目前已取得多個指標性百億甚至千億級項目，包括總銷達千億元「新北十四張站暨南機廠捷運開發案」、「中正紀念堂捷四聯開案」、「南港台電CR1公辦都更案」、「中山長春案」等。

祝文宇表示，台灣5月消費者物價指數（CPI）年增率達2.2%，創下近14個月以來新高，再度突破2%的通膨警戒線。在全球通膨壓力未減、加上台股近期劇烈震盪的背景下，由股轉房已成避險新選擇，愛山林所屬接待中心賞屋人潮明顯逆勢增加。

他指出，相較於其他波動劇烈的資產，房地產具備極佳的保值與長期配置特性。特別是雙北地區，在人口與就業需求穩定、加上營建成本持續攀升的雙重支撐下，整體房價長期仍具備實質支撐力，公司對未來長期發展保持審慎樂觀。

淡水

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