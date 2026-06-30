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央行理監事會太讓人失望 房仲：6月房市慘淡

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

住商機構統計旗下加盟店6月成交件數，6月比起5月交易減11%，但比去年增加35%，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，央行理監事會在本月並未有進一步鬆綁，外界一片失望下也使得房市呈現慘淡，整體買氣不振，但價格修正依舊有限。

觀察各縣市，與上月相比，北市月減12%，新北月減9%，桃園月減10%，台中月減13%，台南月減11%，高雄月減3%，全台月減11.6%。

與去年同期相比，北市年增43%，新北年增45%，桃園年增17%，台中年增35%，台南年增41%，高雄年增17%，全台年增35%。

徐佳馨認為，面對未來市況，雖然央行表示不會再緊，但因為股市熱，在股市帶動下，外溢效應持續，其中蛋黃區表現更為強勢，但因資金仍屬緊俏狀態，蛋白區仍相當辛苦。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，蛋黃買氣逐漸加溫，顯見買方對市場態度更為明確，不過利率攀高等壓力，對買氣是一大影響，中長線來說，由於大選在即，加上過熱股市上確實需要一個出口，應不至於出現政策緊縮，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，2026年應是穩中求進的一年。

央行 房市 高雄

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