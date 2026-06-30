Global Mall 搶攻暑假商機 祭500場親子活動、刷卡最高回饋8%

暑假正式開跑，親子出遊熱潮升溫。Global Mall瞄準暑假家庭客群，即日起至7月底推出「SUMMER WORKSHOP」系列活動，以日系夏日祭典為主題，結合日本特色商品展、手作DIY、親子職人體驗及特色活動，全台8店共規劃約500場活動；同步加碼會員刷卡最高8%回饋，打造暑假吃喝玩樂一站式體驗。

為回饋會員支持且帶動暑期消費動能，Global Mall於7月2日至8月9日推出「金夏卡有利」會員回饋活動，串聯環球8店及環球Online同步登場，活動採三級累進回饋機制，會員於活動期間使用指定信用卡，累計消費滿1萬元、2萬元及3萬元，分別可享3%、4%及5%回饋；此外，搭配中信聯名卡於指定專門店單筆消費滿2,000元，再享3%回饋。

Global Mall表示，今年暑假檔期最大亮點之一，為獨家攜手可樂旅遊推出限定合作活動，不僅祭出日本環球影城五日遊抽獎，更推出日本環球影城限定好禮抽獎。看好日本主題活動及商品展的人氣，加上多元體驗內容與會員回饋方案的雙重加持，預期本檔期可望吸引逾1,000萬人次參與，進一步推升暑期來客與消費表現，預計帶動整體暑假營收成長1成。

Global Mall以「日系夏日祭典」為主題推出暑假系列活動，除集結日本商品、美食與特色展售外，更以「手作體驗」、「親子職人體驗」及「特色主題活動」三大主軸規劃豐富內容，打造寓教於樂的親子同樂場域。

Global Mall此次合作，包含獨家合作日本熊本和牛、日本清酒展和日本主題市集，透過日本物產展，讓消費者在Global Mall體驗到出國的感受。

暑假期間全台8店預計舉辦約5百場活動，其中手作體驗涵蓋日系和菓子DIY、和風手作等課程，；親子職人體驗則推出小小飛官體驗營、小小藝術家、親子說故事及科學探索等熱門活動及日系小職人體驗活動，讓孩子透過角色扮演探索不同職業。Global Mall表示，希望藉由結合日式文化與多元體驗內容，提供家庭客層暑假休閒新選擇，帶動暑期來客與消費成長。

為回饋會員支持並進一步帶動暑期消費動能，Global Mall於7月2日至8月9日推出「金夏卡有利」會員回饋活動，此次整合全台8家實體店與環球 Online 線上購物，推出「三階回饋」。活動期間內，會員不論在實體店或線上購物累計消費，滿1萬元即可享有 3% 回饋，上限500元；滿2萬元享4%回饋，上限1,100元；消費滿3萬元，回饋率提高至5%，上限為2,500元。透過分階大方送的方式，既能滿足小資族的日常消費，又能吸引高單價與家庭客群進場累刷，兼顧活動廣度與業績成長。

Global Mall此次更是全台獨家串聯超人氣的日本環球影城夢幻行程抽獎，和全台獨家日本環球影城限定好禮打卡抽，為消費者打造一站式的偽出國與好康回饋饗宴。祭出的「日本環球影城五日遊」夢幻旅程抽獎活動，中獎者不僅能暢玩哈利波特魔法世界、小小兵樂園、超級任天堂世界等人氣園區，帶領大家親身感受日本環球影城25周年與超級任天堂世界5周年所帶來的雙重歡慶魅力，行程更安排走訪京阪熱門景點，並享用道地日式燒肉吃到飽，一次體驗關西旅遊精華。

此外，活動期間會員只要於館內完成指定打卡任務，即有機會抽中超過百項日本環球影城限定好禮，將園區人氣周邊直接帶回家。

配合主軸活動「日系夏日祭典」，Global Mall為加碼回饋會員，凡於指定日期於指定專門店消費達滿額門檻即贈送日系小物會員禮，依指定消費時間而贈送會員禮不同，並且限量提供，包含贈送珪藻土杯墊、富士山陶瓷杯、贈送富士山造型面紙盒和鯉魚旗掛式擦手巾。