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坐擁雙鐵核心與高綠覆！台中13期「登陽明日昇」 打造宜居住宅

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
13期生活以超高綠覆率為日常，讓生活回歸自然，定義最理想的宜居尺度。業者提供
13期生活以超高綠覆率為日常，讓生活回歸自然，定義最理想的宜居尺度。業者提供

隨著台中產業結構轉型，科技精英與高薪族群成為房市的中堅力量。不同於傳統以房價或單一地段為主的購屋思維，這群科技新貴在選擇理想居所時，更看重「時間價值」與「生活品質」的雙重平衡。

在資訊爆炸、講求高效率的時代，通勤與採買的時間成本愈低，留給家人的陪伴品質就愈高。13期重劃區憑藉其特有的低密度開發、超高綠覆率，迅速躍升為科技菁英眼中的宜居新板塊，在繁華與寧靜之間，為現代家庭定義了完美的居住樣貌。

13期重劃區之所以能吸引對生活質感挑剔的科技客層，關鍵在於其「轉身即繁華」的地理優勢與發達的軌道經濟。

相較於一般新興重劃區機能動輒需要5至10年的開發期，13期緊鄰已開發成熟的八期核心生活圈，住戶僅需3至5分鐘車程，即可直達南屯好市多(Costco)、迪卡儂、文心秀泰等指標商場。

更重要的是，區內坐擁捷運綠線與台鐵大慶站的雙鐵優勢，搭配周邊南屯路、向心路商圈的深厚生活底蘊，讓重視效率的科技族群在享受低密度住宅環境的同時，日常採買、娛樂與大眾運輸機，皆能一手掌握、無需取捨。

在交通動能上，13期更展現了極強的區域競爭力。其核心價值在於透過「捷運綠線」高效串連台中市區各個核心精華區(如文心森林公園、五期、七期市政中心及北屯)，並能直達高鐵烏日站，快速接駁南北台灣，實現北中南一日生活圈的無縫通勤。

對於需要頻繁出差、追求「高效時間管理」的科技菁英與商務族群而言，這條捷運與台鐵交織的動線大幅縮短了時間成本。此外，區域內除擁有豐樂公園、豐富公園等大型綠帶系統，更鄰近中部醫療重鎮中山醫學大學附設醫院，在高效通勤與優質環境之外，也為住戶築起最安心的健康醫療後盾。

在環境紅利下，登陽建設於三民西路推出新案「登陽明日昇」。該案基地面積約639坪，僅規劃72戶住家，以低建蔽率約37.67%設計，保留大面積空間作為中庭花園，將「生活還給自然」的理念發揮得淋漓盡致。

產品規劃28至30坪二房及36坪三房，不僅格局方正、隱私感極佳，更配置了全平面車位，對準科技新貴對居住舒適度與車位便利性的高度要求。

房市專家分析，現代科技菁英購屋已不再單純逐熱區而居，而是更看重環境帶來的「生活感」與「時間掌控度」。13期重劃區避開市中心的嘈雜，以低開發強度與高綠覆率建立了獨特的區域標籤，這種「離塵不離城」的居住型態，正是吸引高品質自住客層進駐的主因。

「登陽明日昇」以區域指標案之姿，將13期的地段優勢、雙鐵交通與高質感住宅規劃完美融合，成功為追求卓越生活品質的購屋族群，提供一個兼具機能與品味的理想居所。

13期以高效軌道網絡串聯北中南，定義科技新貴的速度與生活。業者提供
13期以高效軌道網絡串聯北中南，定義科技新貴的速度與生活。業者提供

與萬坪綠帶為鄰，13期生活共享八期豐樂公園環境紅利，為現代家庭築起城心純淨綠洲。業者提供
與萬坪綠帶為鄰，13期生活共享八期豐樂公園環境紅利，為現代家庭築起城心純淨綠洲。業者提供

「登陽明日昇」以現代美學建築與低密度綠意規劃，成功定義「離塵不離城」的質感生活。業者提供
「登陽明日昇」以現代美學建築與低密度綠意規劃，成功定義「離塵不離城」的質感生活。業者提供

重劃區 台中

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