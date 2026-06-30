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航港局 iMarine 獲無障礙 AA、53資料集摘白金標章 數位治理再升級

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為落實資訊平權並推動政府資料開放，交通部航港局近期全面優化「iMarine航港發展資料庫」的無障礙功能與開放報表格式，業順利於2026年5月取得「網頁無障礙標章」AA等級，並在6月獲取政府資料開放平台之53個資料集的「白金標章」，為我國航港產業的數位轉型，奠定了堅實的數據基石，也彰顯政府實踐「數位包容」的決心。

航港局指出，為響應數位發展部政策，並保障不同族群的數位資訊近用權，2025年起即依循「網站無障礙規範」之4原則、13指引及78成功準則，就iMarine進行網站架構梳理、色彩對比度標準化、全鍵盤導覽功能…等多項無障礙改造工程，並針對網站內的圖表與數據，逐一增添影像說明文字與無障礙網頁標籤；經嚴格與繁複的軟體檢測與人工審查，於5月11日正式取得「網頁無障礙標章」AA等級。這項技術的升級，成功破除了數位藩籬，確保每位使用者皆能不受設備或身體條件限制，平等地獲取國內外航港關鍵資訊。

除了完善網站操作介面，航港局在資料治理層面也同步達成更嚴格的規範要求。該局上架至政府資料開放平臺的53個資料集(航港統計報表)，繼2024年12月取得「金標章」後，進行了資料結構化提升與欄位重整，進一步將資料格式調整為符合「機器可讀」（Machine-readable）之標準，於今年6月順利通過「白金標章」的檢測，這意味著相關資料集具備高度結構化，且無需使用特定商用軟體即可開啟，達到真正的普及化，亦大幅降低資料加值應用的門檻。

面對全球供應鏈重組與淨零減排的變局，標準化且具高度可及性的數據，正是航港產業推動雙軸轉型的重要驅動力。本次iMarine取得「網頁無障礙標章」AA等級，及53個資料集通過政府資料開放平台「白金標章」檢測，均展現航港局落實資訊系統規範與深化數據治理的執行力。

航港局表示，數位平權與資料開放，是一場持續的精進歷程與長遠的施政藍圖。未來，將依循這些指標性規範，不斷優化iMarine功能與資料完整性，並嚴格把關每項新增功能之無障礙標準與資料開放格式，以更開放、智慧的模式，發揮產業數據最大價值，引領臺灣海運接軌國際，開創數位與永續發展的新局。

使用者 航港局

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