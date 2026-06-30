海砂屋重建新契機 新北580專案兩社區公告招商

新北危險建築物580專案繼土城清水案及中和錦和案招商成功後，新北住都中心30日再公告2處海砂屋社區「蘆洲區民生段201地號等3筆土地(蘆洲民義好鄰居)」及「淡水區海鷗段627地號等5筆土地(淡水山海富邑)」都市更新事業公開評選實施者招商案，徵求民間專業團隊攜手加入公辦都更行列。

新北市政府與新北住都中心共同研擬推動「危險建築物580專案計畫」，針對轄內海砂屋、耐震能力不足及震損紅、黃單等危險建築社區，由住戶自行整合意願達50%以上即可提出申請；後續由市府及中心投入資源，結合新北都更大聯盟專業技術團隊進行更新方案評估及財務計畫試算。

住戶充分瞭解方案內容後，若同意比例達80%以上，即由中心啟動公辦都更招商程序，辦理公開評選實施者，協助社區加速重建，改善環境並提升居住安全。

新北住都中心說明，蘆洲民生案位於三民路128巷以東、民義街9巷以西、民權路131巷以南、民權路121巷以北所圍部分街廓範圍內，步行10分鐘可抵達捷運蘆洲站及三民高中站，基地面積約113.8坪，使用分區為住宅區(建蔽率50%、容積率200%)，全體住戶皆表達同意參與都更的意願。本案為第二次公告招商，中心汲取前次招商經驗，調整共同負擔比率以符合市場行情，並放寬申請人資格條件讓更多在地建商參與投標。

淡水海鷗案位於中正東路一段9巷、中正東路一段21巷、中正東路一段21巷10弄所圍部分街廓範圍，步行約10分鐘可抵達捷運淡水站，距離淡江大橋車程僅10分鐘，基地面積約569坪，使用分區為住宅區(四)(建蔽率50%、容積率240%)，基地緊鄰運動公園，步行就能到淡水老街，古蹟景點皆近在咫尺。

新北住都中心表示，透過「危險建築物580專案計畫」招商模式，將引進優質民間團隊共同參與開發，整合公、私部門資源與專業，加速推動老舊社區重建與環境改善，打造兼具安全宜居及永續發展理念的新家園，進一步帶動區域整體發展與城市競爭力提升。