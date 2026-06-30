共信脂肪消融產品獲歐洲專利 搶灘全球百億醫美商機

共信-KY（6617）30日代子公司台灣共信公告，自主開發之脂肪消融產品（含對甲苯磺醯胺PTS之組合物）正式接獲歐洲專利局（EPO）通知取得歐洲專利證書。

此項具里程碑意義的智財斬獲，不僅為共信-KY未來布局歐洲及全球醫美市場奠定堅實的法律與商業防護牆，更彰顯其專利平台技術的國際市場價值。

本次獲准的專利主要涵蓋含對甲苯磺醯胺（PTS）組合物於脂肪瘤預防及治療用途之應用。

共信-KY表示，PTS（微創靶向腫瘤消融技術）為全球少數以藥物消融（Drug Ablation）技術開發之局部治療平台。該技術先前應用於癌症治療已展現顯著成效，包括核心產品PTS302取得中國藥證並進入商業化銷售，而治療肝癌、罕見疾病等產品亦陸續進入人體臨床試驗階段。

如今，隨著EPO正式核發脂肪瘤預防及治療專利，代表PTS技術成功由「癌症治療」跨足「高階醫美與適應症拓展」領域，未來有機會逐步延伸至雙下巴、腹部、腰部、大腿、手臂及橘皮組織（Cellulite）等更大面積局部脂肪治療，切入全球快速成長的非侵入式體態雕塑市場，為公司打造具高毛利特性的新成長曲線。

共信-KY指出，綜合多家國際知名市場研究機構報告，2026年全球非侵入式體態雕塑相關市場規模已突破40億美元，預估至2036年將拓展至100億至120億美元，未來十年間將維持雙位數的強勁增長，屬極具爆發力的藍海市場。

公司未來將持續深化PTS平台的研發深度與全球智財權（IP）布局，並積極推動相關產品的臨床開發與國際策略授權合作，期盼轉化技術優勢為實質營收貢獻，蓄積中長期的營運成長動能。