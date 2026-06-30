在老建築裡聽見呼吸的流動！第三屆「台中瑜人節」點燃身心美學新浪潮

當歷史古蹟的紅磚木造，遇上瑜珈練習者的專注呼吸，由專業運動用品代理商PERNEXT SPORTS(次世代運動)策劃的第三屆「台中瑜人節」，於台中文化資產局圓滿落幕。

百位學員在專業引導師的帶領下，鋪開世界頂級瑜珈品牌Manduka瑜珈墊，隨著音樂與光影的變幻和呼吸同步流動。學員們專注於一呼一吸間的體位流動；在流動中大汗淋漓，用汗水釋放壓力。

隨著活動進入尾聲，緩緩響起頌缽的空靈共鳴，在頌缽沉靜的療癒聲波中，進入深層的大休息，找回內心久違的純淨與平靜。

主辦單位表示，舉辦瑜人節的初衷，是希望搭起優質品牌與身心領域的橋樑，讓瑜珈不再只是單純的運動，而是一種關於永續與自我對話的生活藝術。同時也感謝所有陪伴PERNEXT一路走來的合作廠商與「瑜人」們。

隨著第三屆台中瑜人節的感動落幕，主辦也同步釋出品牌創立11周年的下一個驚喜里程碑，宣布今年9月將正式跨足南部，在安平打造全新概念空間—「台南島」。

「台南島」是一座以「美術館」為核心發想的實驗性空間。PERNEXT將「收藏、展示、教育」的美術館核心意涵融入空間規劃中，這座預計在9月正式揭幕的「台南島」，將是品牌送給全台練習者的11周年禮物。

屆時誠摯邀請民眾一起登島，在如美術館般的光影流動中放慢腳步，在喧囂的日常裡，找回專屬於自己的寧靜時光。