快訊

不滿被造謠「服務處警消聚集」 詹江村再槓武陵畢業生：法院見

理工女比例低！大專校院學科性別比率失衡 資通訊女學生僅3成

精工守護・愛在台中！亞昕集團捐贈354萬消防物資共築城市安全防護網

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
亞昕國際開發董事長姚政岳(左)將354萬善款贈予台中市消防局，由局長孫福佑代表受贈。記者宋健生/攝影
亞昕國際開發董事長姚政岳(左)將354萬善款贈予台中市消防局，由局長孫福佑代表受贈。記者宋健生/攝影

堅持職人精工的亞昕集團（5213），29日於台中市舉行「消防物資捐贈儀式」。由亞昕集團董事長姚政岳、國原營造董事長陳其德及維昕國際建築董事長張維珍代表出席，將象徵守護力量的救護資源捐贈給台中市政府消防局，由消防局局長孫福佑代表受贈。

台中市北區議員陳文政亦到場見證，共同為台中市民建構更完善的社會安全防護網。

姚政岳表示，亞昕一直以來秉持職人精神，對建築品質有著近乎苛求的堅持。亞昕深知，一份穩固的守護對於家庭與城市至關重要。消防人員是城市安全的守護者，這份使命感與亞昕守護住戶家園的初衷不謀而合，希望透過這次捐贈，為第一線消防弟兄提供實質支持，讓這份守護力量從建築延伸至城市的每一個角落。

此次捐贈款項，全數來自亞昕集團近期發行的《小豬超級英雄蓋新家》公益套書義賣活動。透過六隻小豬IP的號召力，成功匯聚了各方友人及合作廠商的愛心，義賣總金額高達354萬元，亞昕集團決定分毫不留、全額捐出，用於購買一批急需的消防救護物資。這場捐贈儀式不僅是企業的貢獻，更是社會大眾共同守護台中的集體行動。

亞昕集團長期關注地方需求，此次捐贈不僅是企業社會責任(ESG)的實踐，更是對台中這座城市的深情回饋。姚政岳也強調，營造業與消防安全息息相關，透過資源的挹注，希望能提升緊急救護的效能，保障市民生命財產安全。

消防局長孫福佑對亞昕集團的義舉，表達高度肯定與感謝。他表示，台中市救護量能需求日益增加，感謝企業界看見消防需求，此次捐贈的354萬物資將撥發至第六、第七及第八救災救護大隊，為市民提供更即時、更專業的救護服務。

本次捐贈的物資經過精挑細選，以精準提升救護效率。其中最受矚目的莫過於「STRYKER LUCAS 3自動心肺復甦機」，這款設備能提供穩定且高品質的胸外按壓，是搶救OHCA患者的關鍵利器。

此外，捐贈清單還包括：「VIA-TECH PM-1 攜帶型生理監視儀」，整合了非侵入式血壓與血氧濃度偵測功能，能即時監控傷病患狀況；「LAERDAL成人QCPR全身安妮」，具備呼吸道頭部功能，是強化消防員實戰訓練的多功能模型，及確保救災現場安全的「SENKO MGT四合一氣體偵測器」。

還捐贈「LEATHERMAN RAPTOR多功能戰術救護剪刀」、「EMSTREAM EPT801履帶式鋁合金可折疊搬運椅」(協助於狹窄樓梯間快速搬運) 、「WNL-120簡易型AED訓練機」，以及「LIFEWATCH LOB3000R 攜帶式氧氣組雙肩背袋」，以提升救護機動性。

今日出席儀式的代表還包括台中市消防局緊急救護科科長蔡石芳、第六救災救護大隊副大隊長洪智勇、第七救災救護大隊大隊長盧士偉、以及第八救災救護大隊副大隊長林文榮，場面莊重且溫馨。

姚政岳強調，亞昕集團未來將持續秉持「亞昕蓋房子，放心一輩子」的理念，在追求建築卓越的同時，積極參與社會公益，與台中市民共創安全、永續、美好的生活環境。

亞昕集團董事長姚政岳(右)現場操作「LAERDAL成人QCPR全身安妮」。記者宋健生/攝影
亞昕集團董事長姚政岳(右)現場操作「LAERDAL成人QCPR全身安妮」。記者宋健生/攝影

台中市消防局長孫福佑(左)親自為亞昕國際開發董事長姚政岳解說各項設備的功能。記者宋健生/攝影
台中市消防局長孫福佑(左)親自為亞昕國際開發董事長姚政岳解說各項設備的功能。記者宋健生/攝影

亞昕國際開發義賣公益繪本募得354萬善款，購買救災救護設備贈予台中市消防局。記者宋健生/攝影
亞昕國際開發義賣公益繪本募得354萬善款，購買救災救護設備贈予台中市消防局。記者宋健生/攝影

公益 台中 台中市

延伸閱讀

攜手伊甸守護銀髮 TEL台灣捐車助長照

桃園10月迎全民運 企業捐價值150萬「昆蟲島」人氣文宣品

北市搜救隊赴日參加防災訓練 交流國際救援能力

嘉縣特搜隊醫護成員訓練繩索技術 強化救護能力

相關新聞

精工守護・愛在台中！亞昕集團捐贈354萬消防物資共築城市安全防護網

堅持職人精工的亞昕集團（5213），29日於台中市舉行「消防物資捐贈儀式」。由亞昕集團董事長姚政岳、國原營造董事長陳其德及維昕國際建築董事長張維珍代表出席，將象徵守護力量的救護資源捐贈給台中市政府消防局，由消防局局長孫福佑代表受贈。

怕錯過行情，更怕買在高點？投資人如何面對台股FOMO現象

市場天天都有新題材 為何投資人卻越來越焦慮？ AI熱潮已經延燒三年，台灣加權指數光是今年以來就飆漲到四萬點。面對今年台股漲勢明顯，讓平常沒投資的民眾都心癢癢！然而，想進場又擔心市場已經過熱，怎麼買，成了投資人的大哉問。 2026年以來，AI伺服器、機器人、自駕車、高速傳輸與邊緣運算等題材輪番成為市場焦點。加上每天都有新的熱門族群與市場話題，不少投資人擔心錯過下一波行情，卻也害怕追價後面臨波動風險。 無論是投資小白或是股市老司機，怕錯過行情，更怕買在高點？部分投資人會透過專業研究團隊的分析資源，作為投資決策參考，從短期熱門題材中辨識出長期趨勢，有助於投資人從長期角度觀察產業與市場變化。 施羅德研究團隊觀察，近年市場輪動速度明顯加快，從AI基礎建設到AI應用落地，從半導體供應鏈到智慧製造與機器人產業，市場焦點持續擴散。對投資人而言，當市場資訊量快速增加，與其追逐每一個熱門題材，不如化繁為簡，將投資決策交給專家，從產業競爭力、企業獲利能力及長期成長動能等基本面著手。 AI浪潮從大型權值股擴散 中小型企業落地應用成為新焦點 當市場談論AI時，多數目光集中於大型科技權值股在技術研發上的獨到

政策失當！專家：扶植企業應汰弱留強

ＡＩ熱潮帶動台灣近年經濟成長、股市表現亮眼，但高度集中ＡＩ產業下的「Ｋ型經濟」同樣引發關注。對於政府多年走的都是補貼輔導弱勢產業老路，經濟學者認為，企業不是多就好，而是要強，資源應用在扶植有競爭力企業，不宜雨露均霑，「不是讓企業不要倒閉就好」；若企業無競爭力，應透過市場機制取代，如果永遠不退場，變殭屍企業，對員工未必有利，政策應汰弱留強。

南韓兩大廠擴廠搶市 台積電面臨兩挑戰

南韓政府昨天宣布透過公私協力的方式，投入巨資打造半導體生產基地與ＡＩ資料中心，其中三星和ＳＫ海力士大擴廠，正面訊息是將全力紓解當前記憶體嚴重短缺情況，但南韓兩大廠擴廠也將對台積電、英特爾帶來搶設備的壓力。

仿效台灣！南韓砸1800兆韓元 拚AI超級計畫

南韓政府昨天宣布，將透過公私合作的方式，由三星電子和ＳＫ海力士領軍，推進「三大超級計畫」，將大舉投資半導體、資料中心和機器人，總投資規模約一千八百兆韓元（約新台幣卅七兆元），以鞏固南韓在ＡＩ與半導體領域的全球領先地位。

學者：政府愈紓困 企業愈難轉型

ＡＩ狂潮帶動台灣經濟近兩年強強滾，失業率更是創廿六年新低，維持在百分之三點三上下。但台灣產業結構傾斜，半導體業一枝獨秀，傳產及多數服務業都是低薪，學者說，「失業率這麼低，不是健康現象」；此外，這幾年政府以紓困為名，阻絕勞動市場應有的流動，「政府不敢讓企業退場，若是擔心失業，根本是浪費就業保險制度」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。