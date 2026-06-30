精工守護・愛在台中！亞昕集團捐贈354萬消防物資共築城市安全防護網

堅持職人精工的亞昕集團（5213），29日於台中市舉行「消防物資捐贈儀式」。由亞昕集團董事長姚政岳、國原營造董事長陳其德及維昕國際建築董事長張維珍代表出席，將象徵守護力量的救護資源捐贈給台中市政府消防局，由消防局局長孫福佑代表受贈。

台中市北區議員陳文政亦到場見證，共同為台中市民建構更完善的社會安全防護網。

姚政岳表示，亞昕一直以來秉持職人精神，對建築品質有著近乎苛求的堅持。亞昕深知，一份穩固的守護對於家庭與城市至關重要。消防人員是城市安全的守護者，這份使命感與亞昕守護住戶家園的初衷不謀而合，希望透過這次捐贈，為第一線消防弟兄提供實質支持，讓這份守護力量從建築延伸至城市的每一個角落。

此次捐贈款項，全數來自亞昕集團近期發行的《小豬超級英雄蓋新家》公益套書義賣活動。透過六隻小豬IP的號召力，成功匯聚了各方友人及合作廠商的愛心，義賣總金額高達354萬元，亞昕集團決定分毫不留、全額捐出，用於購買一批急需的消防救護物資。這場捐贈儀式不僅是企業的貢獻，更是社會大眾共同守護台中的集體行動。

亞昕集團長期關注地方需求，此次捐贈不僅是企業社會責任(ESG)的實踐，更是對台中這座城市的深情回饋。姚政岳也強調，營造業與消防安全息息相關，透過資源的挹注，希望能提升緊急救護的效能，保障市民生命財產安全。

消防局長孫福佑對亞昕集團的義舉，表達高度肯定與感謝。他表示，台中市救護量能需求日益增加，感謝企業界看見消防需求，此次捐贈的354萬物資將撥發至第六、第七及第八救災救護大隊，為市民提供更即時、更專業的救護服務。

本次捐贈的物資經過精挑細選，以精準提升救護效率。其中最受矚目的莫過於「STRYKER LUCAS 3自動心肺復甦機」，這款設備能提供穩定且高品質的胸外按壓，是搶救OHCA患者的關鍵利器。

此外，捐贈清單還包括：「VIA-TECH PM-1 攜帶型生理監視儀」，整合了非侵入式血壓與血氧濃度偵測功能，能即時監控傷病患狀況；「LAERDAL成人QCPR全身安妮」，具備呼吸道頭部功能，是強化消防員實戰訓練的多功能模型，及確保救災現場安全的「SENKO MGT四合一氣體偵測器」。

還捐贈「LEATHERMAN RAPTOR多功能戰術救護剪刀」、「EMSTREAM EPT801履帶式鋁合金可折疊搬運椅」(協助於狹窄樓梯間快速搬運) 、「WNL-120簡易型AED訓練機」，以及「LIFEWATCH LOB3000R 攜帶式氧氣組雙肩背袋」，以提升救護機動性。

今日出席儀式的代表還包括台中市消防局緊急救護科科長蔡石芳、第六救災救護大隊副大隊長洪智勇、第七救災救護大隊大隊長盧士偉、以及第八救災救護大隊副大隊長林文榮，場面莊重且溫馨。

姚政岳強調，亞昕集團未來將持續秉持「亞昕蓋房子，放心一輩子」的理念，在追求建築卓越的同時，積極參與社會公益，與台中市民共創安全、永續、美好的生活環境。

亞昕集團董事長姚政岳(右)現場操作「LAERDAL成人QCPR全身安妮」。記者宋健生/攝影

台中市消防局長孫福佑(左)親自為亞昕國際開發董事長姚政岳解說各項設備的功能。記者宋健生/攝影