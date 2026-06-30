長榮航印度新航線 瞄準轉機客

長榮航空（2618）面對市場變局展現高度信心，總經理孫嘉明指出，經營策略就是「兵來將擋、水來土掩」，持續依市場需求靈活調整航網，瞄準轉機客需求，印度德里航線拚年底開航。

全球航空客運市場受地緣政治、供應鏈重組及旅運需求改變影響，各地往人才往返美國的次數更頻繁；看好印度旅客經台灣轉機前往北美的龐大商機，最快今年底可望開闢桃園－印度德里直飛航線，預計採用A330客機執飛，進一步擴大亞洲轉運北美布局。

北美市場向來是長榮航空最重要的獲利來源，也是全球布局的核心。孫嘉明表示，目前長榮航空長程航線約有三成旅客為轉機客，其中北美航線轉機客占比更高達六成，反映台灣逐步成為亞洲往返北美的重要轉運樞紐。長榮航空也持續發展串聯北美與東南亞約10億人口的轉機航網，透過越南、泰國、菲律賓等市場導入客源，強化北美航線載客動能。

孫嘉明表示，長榮航空多年來深耕北美航網，目前每周飛航北美98班，透過完整的航班時刻設計及航網串聯，將東南亞旅客轉機前往北美的等待時間壓縮至2至3小時，符合國際旅客最能接受的轉機時間，也成為長榮航空維持北美市場領先的重要競爭優勢。

在營收結構方面，北美客運占長榮航空客運營收約四成，北美貨運更貢獻約七成營收，是公司最具含金量的市場。孫嘉明指出，美國投資與商務需求持續擴張，加上東南亞航空公司布局北美市場速度相對緩慢，以及中國大陸航空公司對美增班仍有限，使台灣航空業者迎來新的轉機商機。