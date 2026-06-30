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長榮航：AI 熱引爆包機潮 運價「沒有最高、只有更高」

經濟日報／ 特派記者黃淑惠／華盛頓29日電
長榮航空總經理孫嘉明。長榮航／提供
長榮航空總經理孫嘉明。長榮航／提供

AI伺服器出貨潮持續引爆航空貨運市場，急單需求再度升溫。長榮航空（2618）總經理孫嘉明表示，7月起每公斤新台幣300元成新常態，航空貨運市場急單需求明顯增溫，急單價「沒有最高、只有更高」，市場再度看到包機、包艙潮。

孫嘉明分析，AI伺服器已成為推升航空貨運市場的「新嬌客」，電子客戶搶出貨，急單價格逐步墊高，目前每公斤300元運價已逐漸成為市場均價，隨下半年傳統出貨旺季到來，航空貨運價格預料「只會往上走」。

全球AI伺服器需求持續暢旺，帶動不少客戶積極搶訂包機、包艙，相關需求一路看到今年底都相當熱絡，價格也維持高檔。他認為，全球AI產業對台灣零組件供應鏈依賴度推估高達八成，只要與AI、高科技產業相關的產品，未來市場前景仍相當樂觀。

孫嘉明進一步指出，目前AI伺服器已占航空高科技貨源約四至五成，由於產品具有「體積大、重量重、單價高」等特性，大多必須透過全貨機運輸，較難利用客機機腹貨艙，因此只要有急單釋出，市場運價便快速墊高，包機稀缺、急單又搶出貨時效，出現只要找到艙位價格好談趨勢。

航空貨運與客運最大的不同，在於貨機包機的燃油附加費採另外計價，在市場需求強勁時，油價成本多由客戶吸收，因此即使國際油價波動，也不會明顯侵蝕貨運收益。

為因應市場需求，長榮航空預計今年底啟動777客機改裝貨機計畫，每架改裝約需四至六個月，最快明年貨機可增加至十架，其餘兩架將陸續投入營運，規劃逐步將貨機規模提升至12架；未來也將依市場需求及機隊汰換進度，評估是否再添購全貨機。

隨著AI浪潮席捲全球，微軟、Google、Meta及亞馬遜等國際科技大廠持續擴大AI資料中心投資，高階AI伺服器與運算設備運輸需求同步暴增，也使航空貨運市場結構出現明顯改變。除AI伺服器外，無人機等新興應用產品出貨同步增加，推升航空物流市場重返榮景。

孫嘉明指出，AI熱潮前，每星期的周一、周二通常是航空貨量較少的時段，如今許多客戶甚至利用周末加班生產，只為趕在周一、周二立即出貨，當前貨流型態已完全改變。

根據國內航空物流業者遠雄港統計，過去周一平均處理貨量約400至500噸，周五高峰約1,000噸；如今周一已提升至約800噸，周三突破1,000噸，周五更衝上1,800噸，每日平均處理量達1,200噸，全面刷新歷史紀錄，顯示AI帶動的航空貨運需求仍持續攀升。

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