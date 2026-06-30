鎳價下修 燁聯、唐榮承壓

鋼市第3季恐進到「度小月」整理期，不銹鋼產銷業鏈同步休眠，隨著國際鎳價跌破關鍵支撐，不銹鋼流通價格下跌，上游廠燁聯（9957）、唐榮產銷承壓。

燁聯昨（29）日開出7月新價全面平盤，結束連續數月上漲格局。包括304系列、316L附價以及430系列全部平盤因應。

另外，華新昨也開出7月不銹鋼盤價，300系列維持平盤，200系及400系同樣維持平盤，終止今年以來、連六個月上漲走勢。

燁聯指出，美國聯準會於本月中宣布維持基準利率不變，在強勢美元的影響下，基本金屬價格整體呈現回檔走勢。然而，其他主要生產原料價格，如高鎳生鐵及國際廢不銹鋼價格依舊堅挺，維持高檔。

上市不銹鋼廠主管說，倫敦金屬交易所LME現貨鎳價跌到每公噸1.65萬美元，單周驟降超過5%，月跌幅高達12%。

另，亞洲另一大指標上海期貨交易所「滬鎳」失守人民幣13萬元整數關卡，顯示原料端的成本支撐力道明顯轉弱。

上市鋼廠主管說，不銹鋼市場轉弱，但上游唐榮、燁聯目前使用的原料成本仍處於高點，使得即將開出的7月盤價陷入了進退維谷的兩難局面。