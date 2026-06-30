原物料走跌、大陸鋼價下調效應 鋼市接單放緩 廠商度小月
鋼鐵產業步入第3季傳統淡季，下游用戶補庫需求逐漸告一段落，加上雨季施工減少、國際原物料走弱，以及大陸鋼價下調等多項因素交互影響，7月起國內鋼市面臨買氣轉弱、接單放緩的壓力，上下游第3季攜手「度小月」。
中鋼（2002）專家坦言，連漲六個月的盤價在7月結束，大宗底材熱、冷軋行情下跌，但燁輝、裕鐵、盛餘等單軋廠重點用戶的下單量仍呈現負成長，主因在於內外銷接單都顯疲軟，需要時間沈澱。
首先，庫存因素已開始影響市場節奏。上半年中鋼連續調漲盤價，裁剪、製管、鋼構、螺絲、手工具等下游產業鏈提前備料，目前整體庫存已回到相對充足水位，隨著終端需求未同步擴大，下游客戶採購態度轉趨保守，以消化庫存為主，新訂單釋出速度明顯放慢，使鋼廠接單開始面臨壓力。
其次，第3季原本就是鋼鐵需求傳統淡季，梅雨、甚至颱風挾帶高溫，國內建築工地施工天數減少，建案拉貨速度同步放慢，海外買家暑休放長假，內外銷需求同步受到壓抑，依往年經驗，7、8月實際出貨量都會較第2季下滑。
上市鋼廠主管說，加上國際政經環境仍充滿不確定性。美伊局勢近期再度出現波折，中東情勢仍未完全穩定，全球企業投資信心受到影響，終端製造業下單趨於保守，美國高利率政策仍持續，美元相對強勢，全球製造業採購態度更加謹慎。
上市鋼廠主管表示，大陸最新鋼鐵期貨、現貨市場轉趨疲累更是最明顯例子。上周大陸鋼價普遍下跌，鋼材期貨主力合約跌破人民幣3,100元整數關卡，市場情緒降至近期低點。
此外，鐵礦砂價格同步跌至階段性新低，焦煤、焦炭價格仍承受回調壓力，市場資金偏向保守操作，形成黑色系商品全面承壓的格局。
尤其大陸鋼協最新統計顯示，6月中旬重點鋼企產量增幅高於粗鋼與生鐵，庫存呈現累積現象，雖然較5月同期略降4.6%，但與年初及去年同期相比仍偏高，反映整體去庫速度不如往年，終端需求仍不足以完全消化新增供給。
上市鋼廠管說，7月起鋼鐵產業恐正式進入「度小月」，鋼廠將以穩定接單、控制庫存及維持獲利為首要目標，等待第4季需求回溫及公共工程、AI相關投資重新帶動鋼市復甦。
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