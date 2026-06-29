實務現場／上市櫃公司主管排排坐 一堂接地氣的 ESG 課

暑假前的一個午後，梅雨霏霏灑落台大校園，台大管理學院正上演一場緊張熱鬧的ESG期末提案競賽。這一學期，學生被分為六隊，要分別替嘉新水泥（1103）、台灣大哥大（3045）、遠東百貨（2903）、李長榮集團、南山人壽與恆隆行等六家公司「解題」，場邊還另外坐著廣達（2382）、兆豐金（2886）、台肥（1722）、台橡（2103）、中鼎（9933）集團、信義房屋等六家「觀摩企業」，讓這堂課瞬間變成「永續企業兆元宴」。

企業痛點 學生找解方

這堂課名叫台大「ESG實踐顧問」課程，是近年頗受台大學生歡迎的課程，經常吸引上百名學生選修，授課老師是台大管理學院院長陳家麟，以及業界知名的永續專家：KPMG安侯永續發展顧問公司董事林泉興。

陳家麟說，這堂課強調「實戰」與「行動學習」，學生必須與企業多次討論，建立命題，同時找到解方並付諸實行。

不擺拍，實打實的做問卷、做訪談，做示範網站，甚至到咖啡館擺攤，以及深入大山與當地學童一同紀錄山林裡的生物多樣性，學生們落實的，正是台大精神：上窮碧落下黃泉，動手動腦找東西。尤其，這堂課的另一位導師林泉興，每年都會細心邀請一批知名的企業，作為「業師」兼「事主」；學生的分組，也經過他之手，他會特別考慮學生的科系、背景與興趣，務必讓這堂課的每一個參與者都能沉浸其中，有連結、有貢獻。

林泉興說，當年他在台大環工所念書時，投入目前已退休的於幼華教授門下。於教授是一個很佛系的指導老師，總是引領學生盡情探索興趣與喜好，「當有一天，我也回到學校教書，我也想跟恩師一樣有所貢獻，這是我開這堂課的初心。」

簡報競賽 方案須落地

林泉興指出，這堂課要成為接地氣的企業永續實務，關鍵就在於「解題」與「可落地」，「我們約有一半的時間在學校授課，一半的時間讓學生去公司開會、聽想法，在學期末前要做出可行的解方，並在最後一堂課做簡報競賽，接受企業導師與媒體評審的詢答。」

這個過程並不輕鬆，有些隊伍光是跟企業「磨合」，就花去很多時間，而導師們通常也會要求學生的說法與解方要有憑有據，必須能對應到真實的人事物等情境。果不其然，在期末簡報競賽時，就有評審尖銳問到，「你們準備花多少預算？」「你們做的是ESG，還是業績？」「你們做的這一題，課程結束後，企業有辦法接下去？」

但也就是這樣嚴格打磨的過程，讓企業願意買單。像是這次嘉新水泥組的同學，透過問卷、訪談發現，儘管嘉新水泥本身有官網、臉書、IG，但是在浩瀚的網路世界裡，嘉新水泥還是沒有落入年輕人的視野，於是學生們發想，要在「脆」（Thread）上，運用新的社群敘事，讓更多Z世代看見嘉新水泥、認可公司，也願意投擲履歷來工作。

「對我們來說，招募人才真的是很大的永續痛點，」今年第一次擔任出題企業的嘉新水泥發言人金哲毅提到，透過一學期六次的互動，雙方不藏私的溝通，總經理王立心也親身參與，彼此教學相長，「我們也是透過跟學生互動的過程，發現很多我們過去看不見的痛點與優點。」金哲毅也提到，學生發想的創意，很快會導入企業實施。

課堂尾聲，前三名的隊伍獲得優渥獎學金，全體學生收穫了千金難買的實戰經驗，導師與師資群們也滿載各種方案回家，彼此永續共好，共同成就。