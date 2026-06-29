從寓言學管理／棘刺雕猴 驗證承諾合理性

話說，衛人到燕國，稱能以荊棘的刺尖雕出猴。燕王給予厚祿，並擬觀其技。衛人說：「此技非凡人可見，大王須半年不入宮、不飲酒、不食葷，待雨後初晴、日光半明半暗時，方能見猴。」燕王信以為真。宮中鐵匠笑稱：「凡雕刻必以刀削，而棘刺之端連刀鋒都容不下，哪裡刻得出猴？」燕王醒悟，命人取刀來看。衛人心虛，藉故逃走。

──韓非子‧外儲說左上

棘刺雕猴的故事，看似嘲弄吹牛之徒，實則揭示績效管理中的一項課題：面對承諾，必先驗證可行性；目標一旦立下，便須檢視其合理性。

那位自誇能雕猴的工匠，就像職場上滿懷信心卻缺乏實證的「績效承諾者」。他們擅於描繪成果的宏偉藍圖，卻無法具體說明執行的步驟與資源配置。

在組織中，這樣的「棘刺之說」可能以另一種形式出現：誇大的目標、過度樂觀的計畫或模糊的執行策略。故事中的燕王並非缺乏判斷，而是缺乏「驗證」的習慣。許多主管在面對部屬時，也常犯相同錯誤：

一、過度自信：相信態度能克服一切，卻忽略能力與資源的匹配度。

二、過度樂觀：低估外部變數，認為所有條件都會如預期般運行。

三、錯誤認知：誤以為承諾本身就是能力的象徵，而非需要被驗證的假設。

「用棘刺雕猴」固然聽來高明，但若無工具、無方法、無可驗證的過程，終究只是說大話。現代管理講求「結果導向」，但「結果」並非單一終點，還得包含一連串可被檢驗的推演過程。

就如同鐵匠指出的關鍵：「看那雕刻刀，就知道是真是假」。在績效管理中，雕刻刀象徵著具體的「執行方案」與「方法論」。沒有刀，就不可能雕出猴。

在設定目標時，我們應進行三層檢核：

一、邏輯推演：目標與行動之間的因果關係是否合理？例如拜訪十位客戶，能否合理推得一張訂單？

二、數值推演：現有客戶、新開發客戶的比例與轉換率是否符合現況？

三、資源推演：達成目標所需的工具、人力、預算是否充足？若資源不足，再高的目標也只會變成「荊棘之端」。

所謂「工欲善其事，必先利其器」，在績效管理中，驗證過程正是那把利器。

許多組織文化鼓勵「設定高遠的目標」，彷彿意志力足以改變現實。然而，真正的挑戰不在於「敢不敢喊」，而在於「能不能做到」。在績效管理的世界裡，「態度」值得鼓勵，「方法」才值得投資。

要求承諾者，不只要說「我能做到」，更要說明「如何做到」。在目標設定之初，就請對方提出步驟、時間表與資源需求等執行細節，能將把抽象目標分解為可執行的行動，才是真正的可行性。

故事中的衛國人以空言取信，終究落得逃之夭夭；而那名鐵匠，則以專業理性守住了真實的底線。

鐵匠，並未否定創新的可能，而是要求「讓我看刀」。這是一種理性而健康的懷疑。它不是不信任，而是向對方確認，將夢想化為現實的「方法」。

「棘刺雕猴」的故事提醒主管，得學習鐵匠，在目標設定時，若聽見驚人的承諾，先問一句：「你的刀在哪裡？」驗證從「說」到「做」之間的距離。唯有理性檢核，未來，才能讓目標落地。

管理的智慧，不在於口號，而在於讓每一項承諾，都有跡可循、有證可查、有刀可用。