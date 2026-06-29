商業興觀點／循環經濟生態系 台灣新機會

日前赴德國慕尼黑國際環保技術博覽會（IFATMunich），在一場「歐洲循環經濟新創生態系」座談會中，獲得關鍵數據與產業洞察。歐洲雖在綠色轉型領先，卻面臨嚴峻技術瓶頸與斷鏈危機，對以高階硬體製造見長的台灣，是一記戰略警鐘。

2024年，歐洲循環經濟新創獲得的資金占全球該領域總融資額55%以上，創歷史新高，逆勢突圍顯示綠色金融與政策紅利強大。但決策者憂心歷史重演：太陽能與電動車產業曾因供應鏈規模化與商業化不足，導致技術與人才流失。循環經濟是跨國供應鏈持久戰。

目前全歐約2,800家循環經濟新創，呈現雙軌結構。英國以561家居企業總數之冠；德國以400家、累計134.6億美元融資，資金規模歐洲第一。法國、義大利、西班牙也形成產業聚落。人均維度上，愛沙尼亞與芬蘭不論人均新創數或融資金額，皆遠超大國，證明小規模經濟體可透過政策創新與數位化成為高效開拓者，對台灣極具啟發。

然而，資金結構嚴重失衡。全歐新創中15%專注「物質循環與回收」，但真正涉足「關鍵原材料（CRM）」回收者僅占整體三分之一，亦即全歐洲僅5%新創處理戰略性稀有金屬。多數資金流向技術門檻低的常規材料，攸關國家安全與地緣政治韌性的戰略金屬回收處於真空。

供應鏈更大痛點在逆向物流最上游。歐盟在「自動拆解」與「關鍵原材料」新創的人均融資金額低於1.3美元。大量資金流向回收環節，但診斷、拆解、分選與分級等上游環節極度匱乏。產品組裝自動化已演進兩百年，拆解自動化卻落後近兩個世紀。缺乏自動化拆解技術，回收被迫依賴高成本人力，經濟效益低落，成為循環經濟商業化與規模化的「最硬瓶頸」。

這正是台灣的機會。專家指出，循環經濟本質上是「硬體競爭」，而台灣在工業自動化、精密機械、機器人與電子製造供應鏈上具備世界級優勢。若能將既有製造能力延伸至「逆向製造」，發展智慧拆解、自動分選與高效回收設備，將有機會補上全球循環經濟最脆弱的一環。

同時，台灣作為「AI科技島」，更應推動「硬體＋AI」整合，結合影像辨識、邊緣運算與大數據分析，應用於電子廢棄物與關鍵金屬的智慧診斷與精準分選，降低回收過程的人力成本與誤差。台灣本身也是全球半導體與高階電子產品的重要生產基地，同時也是龐大的「都市礦山」，具備建立關鍵原材料回收生態系的條件。

最後，歐洲失去太陽能與電動車技術的教訓提醒：僅有前端研發或回收不夠。台灣必須同步建立本土市場驗證機制、綠色採購法規與商業化補貼，確保創新技術在本土形成完整且獲利的生態系，再將「硬體、軟體、循環」三位一體方案輸出國際。循環經濟是硬實力比拚，台灣若能精準切入自動拆解匱乏與關鍵材料回收不足痛點，完全有機會從綠色供應鏈追隨者，躍升為全球逆向製造與循環科技的核心定義者。