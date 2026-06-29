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發現薇趨勢／顧問的價值 不只是建議

經濟日報／ 王薇瑄（聲鮮時采科技營運長、科技媒體專欄作家）

2011年，美國百貨J.C.Penney找來前蘋果零售主管Ron Johnson掌舵。這位曾參與打造Apple Store的明星經理人，帶著漂亮履歷與改造想像進場，推動「公平定價」，取消顧客熟悉的折扣與優惠券，試圖讓百貨告別舊式促銷遊戲。

理念聽起來合理，結果卻不如預期。隔年銷售大幅下滑，市場才發現，成功經驗一旦離開原本場景，未必能直接移植到另一群消費者身上。

這個故事之所以值得放在今天重看，不是為了證明外部專家不重要，而是提醒企業們認知中的專業最怕「沒有脈絡」。

最近朋友公司請來顧問協助調整營運策略，顧問進場後，沒有檢視產品定位、盤點銷售策略，也沒有和團隊一起定義關鍵指標，很快便做出決定：將研發經費砍掉一半。

表面上，這像是成本控管；實際上，原本推進中的專案立刻陷入「頭洗一半」的狀態。往前走，資源不足；往後退，已投入的時間與人力難以回收。團隊不是不能接受調整，而是更想知道：這個決定背後，是否真正理解產品、市場與使用者？

顧問這個角色，正在經歷一次重新定位。過去顧問之所以有價值，是因為能帶來外部視角、框架和經驗。但今天，經驗本身不一定等於洞察。一套來自20年前市場環境的方法，若被直接套用到數位產品、內容產業或新創公司身上，很可能從「專業建議」變成「不合身的標準答案」。

這幾年創業孵化器、加速器與產業課程裡，有許多履歷漂亮的導師與顧問。他們也許真的曾在某些時代和場景裡證明過自己。但新產業變化太快，許多題目已經不是單靠過去成功經驗就能判斷。內容訂閱、社群流量、AI工具、創作者經濟、品牌信任、平台演算法，牽涉的不只是商業模式，也包括使用者心理、技術變化與文化語境。

因此，今天好的顧問，不再只是最會給答案的人，而是最會建立理解的人。他要先問對問題：公司真正要驗證的是什麼？砍預算是降低風險，還是切斷未來？哪些指標能證明方向錯了？哪些訊號只是短期波動？他不必比創辦人更懂每個細節，但必須願意進入現場，理解產業語言，也承認自己需要更新。

AI的出現，讓這件事更值得討論。過去AI只是工具，顧問是判斷者；但在許多新興領域裡，AI已能快速整理案例、比較趨勢、提供不同假設，甚至作為策略沙盤與反方辯手。當然，AI也會犯錯、產生虛假資料，所以常提醒使用者查證。這個提醒本身很有意思：它至少承認自己的限制。

因此，未來好的顧問，不是比AI記得更多資料，而是能把資料放回真正的商業脈絡裡，判斷一家公司此刻該前進、暫停，還是轉向。更重要的是，他能成為跨產業的連結者。許多公司卡住，不一定是因為沒想法，而是缺少通往其他產業的語言與信任關係。若能把團隊帶到新的市場、新的通路、新的合作對象或新的技術資源面前，顧問的價值就不只是「建議」，而是幫公司打開原本進不去的門。

顧問還能顧什麼？顧的也許不再是過去的成功經驗，而是一家公司通往下一個世界的能力。

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