環境雙法效應 零售業搶攻循環消費商機

7月1日環境雙法將上路，促使零售業者加速布局循環經濟與綠色設計。全家宣布推出以咖啡渣、茶纖維等回收材料製成的自有品牌商品，並擴大咖啡渣回收店數；新光三越則舉辦綠循環生活展，集結60個永續品牌與回收活動，搶攻永續消費商機。

行政院日前通過包括廢棄物清理法、資源循環推動法的「環境雙法」修正，推動「最大化資源循環效益、最小化廢棄物最終處理」目標。全家今天發出新聞稿表示，自2023年起以自有咖啡品牌Let’s Café咖啡產業鏈循環為起點，串聯回收、再製與商品化應用，逐步建立循環價值鏈。

全家表示，Let's Café年銷約2億杯，每年產生約6000噸咖啡渣，自2023年起攜手美妝品牌歐萊德，將咖啡渣萃取應用於洗沐用品，並將業務用牛奶空瓶回收再製為再生塑料，導入洗沐瓶器及店舖垃圾袋等用品；去年業務用牛奶空瓶回收量突破800噸。

此外，全家指出，去年12月在環境部資源循環署指導下，攜手跨產業夥伴成立全台首個咖啡渣循環再生大聯盟；今年4月起於全台50家店舖啟動咖啡渣乾燥回收機制，迄今已回收逾2200公斤咖啡渣，今年年底前將擴大至2000家店舖。

全家指出，今年7月將推出的「咖啡渣淨味濾水網」與「咖啡渣海綿菜瓜布」添加Let’s Café咖啡渣粉，將再生材料應用延伸至高頻的居家清潔場景；「茶纖維雙線牙線棒」採用回收茶梗製作，可百分百天然分解。全家也將Let’s Café業務用牛奶瓶回收的再生塑料導入日用品包材，涵蓋植物性洗衣精、植物酵素多用清潔劑外包裝，讓循環經濟落實於日常生活中。

全家向中央社記者表示，環境雙法目的在鼓勵企業將綠色設計導入產品源頭及生命週期管理，透過擴大循環材料應用形成規模經濟；循環再生商品成本通常較一般商品高，但根據調查，消費者對永續商品具有較高價格接受度，因此看好相關市場發展。

至於百貨業，新光三越將即日起至7月6日舉辦第2屆「RE：ACTION綠循環生活展」，集結60個永續品牌及公益團體，規劃美妝、服飾、居家、飲食及地方創生等展區，並設置物件轉運站，提供寶特瓶、舊衣、美妝空瓶、書籍等14項回收服務，希望透過展覽及互動體驗推廣循環消費。